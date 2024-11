Consiglio nazionale M5S, Lecce non fa sintesi. Per i maligni giochi fatti con gli uomini di Conte in campo

LECCE – Il Movimento 5 Stelle, o quello che resta degli scampati al naufragio ligure, prova a rimettersi in piedi attraverso dinamiche più democratiche, ma l’ombra del “partito personale”, a immagine e somiglianza di Giuseppe Conte, incombe, dopo la messa in discussione del padre fondatore Grillo. Intanto, sono state convocate, mediante lo strumento della consultazione in rete, le assemblee delle/gli iscritte/i residenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia per eleggere un componente del Consiglio nazionale. Ne resterà solo uno, che si unirà agli altri tre eletti nei collegi centro, nord e isole per governare insieme all’ “avvocato del popolo” la fase costituente e, in sostanza, il partito. Basterà un click domani, dalle 9 alle 22, per votare il proprio candidato. In Puglia sono ben 43 maschi e 3 donne.

Nel Salento nessuna sintesi, sgomitano in troppi: sono 9 gli attivisti salentini in corsa e tanti anche a Bari (il parlamentare Gianmauro Dell’Olio incluso). Lecce non riesce a fare sintesi (tra i nomi vicini ai vertici salentini spiccano Lorenzo Longo, consigliere di Tuglie, e Matteo Tommasi, rappresentante del gruppo territoriale leccese). Si rivede il film già visto di una provincia leccese a pezzi e che già alle europee avrebbe potuto esprimere addirittura il capolista maschile in Europa dietro alla eletta Palmisano (Brindisi), se soltanto si fosse concentrata ad aumentare i 300 click di Cosimo Carulli, giornalista nazionale leccese, che arrivò primo dei leccesi ma non entrò nella lista per un soffio a causa della dispersione di altri 350 voti in altre piccole candidature (Palmisano, prima, raggiunse 800 preferenze).

LE CRITICHE ALLA GESTIONE CONTE

I seguaci di Grillo, i cosiddetti “puristi”, hanno bocciato su tutti i fronti la linea di Giuseppe Conte, che ora potrebbe liberarsi dal padre fondatore (togliendogli pure anche la consulenza da 300.000 €) e gestire a mani libere il partito. Il rischio di scissione è palese. Del resto, delle piccole scissioni si sono avute anche a Lecce, da parte di chi non accettava il “campo largo” a tutti i costi (si veda la vicenda di Siculella a Lecce, con seguente debacle pentastellata). La consigliera regionale Antonella Laricchia, in un’intervista rilasciata di recente a questo giornale, ha spiegato senza peli sulla lingua che la mossa della costituente mira solo a superare il vincolo dei due mandati. C’è scetticismo anche per quanto riguarda il Consiglio nazionale: c’è chi sospetta che l’avvocato si stia prendendo il partito attraverso i suoi “fiduciari” nelle postazioni che contano.