Carmiano, nuovo ordigno bellico scoperto in un cantiere: è il secondo caso in poche settimane

CARMIANO (Lecce) – Carmiano torna al centro dell’attenzione per il ritrovamento di un altro ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. Dopo il caso emerso poche settimane fa in via Roma, un nuovo episodio si è verificato questa volta in via Graziani, all’interno di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione.
Durante le operazioni nel cantiere, gli operai hanno individuato un proiettile calibro 57 millimetri contenente esplosivo ad alto potenziale. L’ordigno, risalente al periodo bellico del secondo conflitto mondiale, è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti per le procedure di messa in sicurezza.
Il rinvenimento richiama quanto accaduto circa un mese fa, quando un’altra granata inesplosa venne scoperta in un’abitazione di via Roma. In quel caso, l’ordigno fu trovato all’interno di un camino durante alcuni interventi di pulizia affidati a una ditta specializzata. L’immobile apparteneva a familiari della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone