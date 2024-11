Consiglio nazionale M5S, l’elezione di un salentino entusiasma i vertici pugliesi: “Lavoro di squadra e condivisione del nuovo corso”

LECCE – I vertici pugliesi sono entusiasti del risultato raggiunto in occasione dell’elezione del componente del Consiglio nazionale M5S: “Un augurio di buon lavoro a Lorenzo Longo, consigliere M5S al Comune di Tuglie, eletto nuovo delegato in rappresentanza degli iscritti della Circoscrizione Sud al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Un risultato importante per la Puglia in vista anche dell’Assemblea costituente; la comunità della nostra regione dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale il lavoro di squadra e la condivisione del nuovo corso inaugurato dal presidente Giuseppe Conte per rafforzare il radicamento sui territori e creare una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono attraverso eletti, iscritti e i gruppi territoriali”. Così in una nota il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, il deputato M5S e coordinatore regionale Leonardo Donno, i coordinatori provinciali Mario Furore, Iunio Valerio Romano, Raimondo Innamorato, Salvatore Giuliano, Letizia Morra e Francesco Nevoli. “Un ringraziamento – aggiungono – inoltre a tutti i candidati nelle varie regioni e alla comunità M5S che ha partecipato con entusiasmo. Lorenzo, che è anche referente giovani del gruppo territoriale ‘Serre Salentine’, è stato premiato per il suo impegno, dedizione e trasparenza. La sua elezione rappresenta un importante passo avanti anche sul fronte della valorizzazione dei giovani che ogni giorno condividono con grande partecipazione e impegno il lavoro del Movimento sui territori”.