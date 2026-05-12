Colpo al supermercato, tra i clienti. Malviventi fuggono col bottino di 3mila euro, poi danno fuoco all’auto

Salve (Lecce) – Incappucciati e arma in pugno, si sono fatti consegnare i soldi in cassa – circa 3mila euro – per poi fuggire col bottino. E, braccati dalle forze dell’ordine, hanno poi dato fuoco all’auto utilizzata per la rapina.

Colpo ieri sera, attorno alle 20, al supermercato Doc di piazza Dante, a Salve. La banda sarebbe stata composta da tre malviventi – tutti con i volti coperti da passamontagna e uno di loro anche armato di pistola. E hanno fatto irruzione nell’attività commerciale mentre erano presenti diversi clienti.

Sotto la minaccia dell’arma, un impiegato è stato costretto a consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, circa 3mila euro appunto.

Arraffato il malloppo, i tre malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Grande Punto grigia risultata rubata. L’auto è stata poi data alle fiamme nelle campagne lungo la strada provinciale 73, che collega Salve a Ruggiano.

Sul posto sono intervenuti, alle 20.25, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per spegnere l’incendio. All’interno della vettura bruciata, i militari hanno anche trovato la pistola utilizzata per il colpo. L’arma è stata posta sotto sequestro dai carabinieri di Salve.

Per cercare di individuare i responsabili della rapina indagano i carabinieri della compagnia di Tricase, insieme ai colleghi della Stazione di Salve. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato e delle zone circostanti.