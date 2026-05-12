L’almanacco di oggi 12 maggio

Il Santo del giorno: San Leopoldo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci sputa an cielu a ‘nfacce ni cate. Significato: Chi sputa in cielo in faccia gli cade.
– Sono nati in questo giorno
1907 Katharine Hepburn
1923 Giovanni Testori
1963 Vanessa Williams
– Proverbio
Dove trovi il genio, trovi in pari tempo una corona di martire
– Accadde oggi
1928 Benito Mussolini revoca il diritto di voto per le donne
1974 37 milioni di italiani votano per l’abrogazione della legge sul divorzio. È il primo referendum dopo quello del ’48 per il passaggio dalla monarchia alla repubblica
1981 viene ucciso Salvatore Inzerillo, alleato del boss Stefano Bontade ucciso il 25 Aprile. Inzerillo è considerato il vero regista del viaggio di Michele Sindona in Sicilia
– Scoperte
1972 Primo trapianto di geni tra batteri