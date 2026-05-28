“Cosa stai guardando?” e mandano in ospedale 51enne nei pressi del City Terminal: 4 indagati, due minori

LECCE – La scintilla dell’aggressione sarebbe stata la più banale delle motivazioni: “Cosa hai da guardare?”. E in sette aggredirono un uomo di 51 anni: prima insultato e subito dopo raggiunto da una raffica di calci e pugni il 18 novembre 2024 nei pressi del City Terminal, in piazza Carmelo Bene, all’ingresso di Lecce. Lì dove confluisce una serie di servizi legati ai trasporti: navette per l’aeroporto di Brindisi, linee di bus extraurbani, parcheggi per le auto.

Gli aggressori sono stati identificati e un doppio avviso di conclusione, uno a firma della procura ordinaria (pm Francesca Miglietta) e un secondo, coordinato direttamente dalla procuratrica po, Simona Filoni) è stato fatto notificare ai presunti responsabili: un 16enne un 17enne, due 20enni mentre altri tre non sono stati identificati. Sono studenti, vivono nei dintorni e, come ogni mattina, erano confluiti nello spiazzo dell’ex Foro Boario. E da lì raggiungere gli istituti superiori del capoluogo salentino.

Ai presunti responsabili, i carabinieri della stazione di Santa Rosa, guidati dal luogotenente Damiano Pascali, sono arrivati dopo l’arresto di uno dei due maggiorenni per droga. Con il sequestro del telefonino sono emersi chat, messaggi e contatti che hanno consentito agli investigatori di ricostruire movente e dinamica di quell’episodio di violenza che destò particolare clamore.

Un’informativa è stata così depositata negli uffici della procura dei minori e quella ordinaria nell’ambito di un fascicolo in cui si ipotizza l’accusa di lesioni personali gravi e aggravate dai futili motivi perché infastiditi dalla richiesta, rivolta dalla persona offesa, di conoscere il motivo per cui lo stesso li stava fissando.

Secondo le indagini, i due maggiorenni con altri tre giovani allo stato non identificati, insieme ai due minori “concorrenti morali, rafforzando con la loro presenza fisica il proposito criminoso degli autori materiali”, dopo averlo accerchiato, avrebbero colpito l’uomo con schiaffi e pugni e con un oggetto contundente tagliente ed appuntito, provocandogli una ferita da taglio sull’emifronte sinistra, un trauma cranico non commotivo, un trauma nasale, giudicati guaribili in 30 giorni.

Lesioni gravi e non gravissime perché la vittima riportò ferite guaribili in meno di 40 giorni. Accompagnato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, i medici refertarono una ferita alla testa piuttosto profonda guaribile in un mese. Nel collegio difensivo compaiono, tra gli altri, gli avvocati Maria Lorena Puscio, Anna Pecora e Alessandro Costantini Dal Sant.