Presunti abusi sulla nipotina di 6 anni quando la bambina veniva in vacanza: a processo lo zio 56enne

SALENTO – Avrebbe abusato di una nipote, all’epoca dei fatti di 6 anni, quando la bambina veniva in Salento per trascorrere le vacanze estive e natalizie in compagnia della sorella di un anno più piccola e dei suoi genitori. Un 56enne, residente in un comune della provincia di Lecce, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale Marcello Rizzo a margine dell’udienza preliminare in cui i genitori della bambina, assistiti dall’avvocato Luigi Pennetta, si sono costituiti parte civile.

Inizialmente per gli inquirenti lo zio avrebbe abusato anche della nipote più piccola ma per questa seconda accusa la procura salentina ha avanzato richiesta di archiviazione, a cui però la famiglia si è opposta. Sul banco degli imputati un 56enne dovrà esserci comunque nonostante, da sempre, si sia professato innocente, con nessun precedente penale alle spalle e una famiglia che gli sta accanto da mesi segnati da una vicenda giudiziaria così pesante.

Le accuse risalgono all’anno 2018. All’epoca, le due sorelle avevano rispettivamente 5 e 6 anni e fino al 2023 sarebbero state oggetto delle morbose attenzioni dello zio. Avvenivano, stando alla ricostruzione degli inquirenti, ogni qual volta le bimbe – vivono con i genitori a Roma – arrivavano in Salento per trascorrere qualche giorno di vacanza: a Natale o nel periodo estivo. E questi momenti in cui le famiglie si riunivano diventavano, secondo l’accusa, le occasioni in cui lo zio si sarebbe trasformato in un orco. In alcune occasioni le violenze si sarebbero consumate in casa dei nonni materni; in altre, nell’abitazione dello stesso familiare.

Le visite mediche hanno escluso rapporti sessuali completi. Ma la gravità delle condotte configura in ogni caso l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età minore delle vittime. Solo a distanza di anni, le due sorelle sono riuscite a confidarsi con i genitori e a raccontare cosa accadeva quando erano ospiti dei parenti in Salento. Raccolte le confidenze, la madre ha presentato denuncia. Che, per competenza territoriale, è stata trasmessa agli inquirenti salentini.

Nel fascicolo d’indagine sono confluite le dichiarazioni delle due ragazzine rilasciate nel corso di un incidente probatorio: il quadro accusatorio, però, alla luce delle testimonianze, si sarebbe ridimensionato tanto che la pm Maria Grazia Anastasia ha poi chiesto l’archiviazione del procedimento per quanto concerne ii presunti abusi sulla nipotina più piccola. Il processo si aprirà davanti ai giudici in composizione collegiale.