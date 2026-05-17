Grande attesa per Sassuolo-Lecce. Ottomila i tifosi salentini a Reggio Emilia per incitare la formazione di mister Di Francesco. Le immagini del ritiro prepartita del Lecce. Ai nostri microfoni le impressioni dell’ex Lecce Guido Marilungo e dell’ex calciatore e dirigente sportivo Antonio Del Vescovo (servizio di Maria Taccogna)
Grande attesa per Sassuolo-Lecce, ottomila i tifosi salentini a Reggio Emilia
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