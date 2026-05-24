Specchia, polemica per la bandiera palestinese. I “vannacciani”: “Manca quella italiana”. La sindaca: “Onoriamo il tricolore”

I seguaci di Vannacci attaccano l’amministrazione per l’assenza del Tricolore e della bandiera europea sulla facciata del municipio. La replica della prima cittadina: “Rifiutiamo fanatismi, insulti e diffamazioni”

A Specchia esplode il caso politico attorno all’esposizione della sola bandiera palestinese sulla facciata del municipio, senza il Tricolore e senza la bandiera dell’Unione Europea. Una scelta che ha scatenato la reazione dei seguaci del generale Roberto Vannacci e del movimento Futuro Nazionale Specchia, che accusano l’amministrazione comunale di avere trasformato un edificio pubblico in uno strumento di propaganda ideologica. Ma alla dura presa di posizione dell’area vannacciana è arrivata anche la replica della sindaca Anna Laura Remigi, che respinge le accuse e contrattacca.

A far esplodere la polemica è stato il comunicato diffuso da Alvaro Andrea Zippo, referente di Futuro Nazionale Specchia. “Come si può chiaramente vedere dalle foto, sulla facciata del nostro palazzo comunale sventola unicamente la bandiera della Palestina. Siamo di fronte a una vergogna inaudita, un insulto intollerabile alle nostre istituzioni e alla nostra comunità: è stata ammainata la bandiera della nostra Patria, è stata calpestata quella dell’Unione Europea, pur di fare spazio a un unico vessillo straniero”, attacca Zippo.

Nel mirino finiscono direttamente la giunta e le scelte simboliche adottate dal Comune. “Questa amministrazione comunale si dimostra ogni giorno più imbarazzante e inadeguata al ruolo che ricopre. Arrivare a vergognarsi di esporre il Tricolore, il simbolo per il quale i nostri avi hanno sacrificato la propria vita, rappresenta il punto di non ritorno di una deriva ideologica inaccettabile. Gli edifici pubblici appartengono a tutti i cittadini, non sono la bacheca privata di una giunta che usa le istituzioni per fare propaganda”.

Il riferimento diventa ancora più duro per la coincidenza con il 24 maggio, giornata legata alla memoria nazionale italiana. “Povera la nostra Specchia, umiliata da chi purtroppo oggi la rappresenta. Oggi, in una giornata solenne come il 24 Maggio, in cui l’Italia intera ricorda il sacrificio dei suoi soldati, questo Comune decide deliberatamente di ignorare la nostra storia, lasciando esposta soltanto la bandiera della Palestina. Un atto gravissimo, irrispettoso della legge e della memoria patria, che qualifica perfettamente chi ci amministra”.

Parole che hanno provocato la replica immediata della sindaca Anna Laura Remigi, che ha difeso la scelta dell’amministrazione respingendo le accuse di anti-italianità e criticando duramente i toni utilizzati dagli avversari politici. “Non abbiamo indicazioni della Prefettura al riguardo. Noi onoriamo sempre il tricolore e la bandiera europea e rifiutiamo ogni becero fanatismo e soprattutto gli insulti e le diffamazioni di un personaggio che fino qualche mese fa era un sedicente rappresentante di chi con il tricolore sappiamo tutti cosa faceva”. Uno scontro politico destinato ad accendere ulteriormente il dibattito nel piccolo centro salentino, dove il caso della bandiera palestinese è ormai diventato terreno di confronto acceso tra opposte visioni politiche e simboliche. “Il 26 aprile abbiamo dedicato un parco agli IMI di Specchia (Internati Militari Italiani) eroi che hanno scelto la deportazione all’alleanza con i nazisti. Zippo non c’era”, conclude la sindaca.