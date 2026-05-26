Specchia, la sindaca passa alle vie legali: querela contro Zippo per le accuse sulla bandiera palestinese

SPECCHIA – La polemica sulla bandiera palestinese esposta sul municipio di Specchia si sposta ora nelle aule giudiziarie. La giunta guidata dalla sindaca Anna Laura Remigi ha infatti approvato una delibera con cui autorizza il primo cittadino a presentare querela-denuncia nei confronti di Alvaro Andrea Zippo e di tutti coloro che “hanno concorso nella diffamazione e nel vilipendio dell’istituzione comunale”, dopo le accuse circolate sui social nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato nell’atto approvato dalla giunta comunale, la vicenda nasce da un post pubblicato il 24 maggio scorso sul profilo Facebook di Zippo, corredato da immagini del municipio di Specchia, in cui si sosteneva che il Comune avrebbe ammainato il Tricolore per fare posto alla bandiera palestinese e che la bandiera europea sarebbe stata “calpestata”. Accuse che l’amministrazione definisce “oggettivamente false”, ricordando che la bandiera palestinese era stata esposta già un anno fa, con una delibera del maggio 2025, come gesto simbolico di solidarietà verso la popolazione di Gaza e nel rispetto delle norme sull’esposizione delle bandiere istituzionali.

“Con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 23.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione ha disposto l’esposizione della bandiera della Palestina sul balcone del Municipio, unitamente a un lenzuolo bianco, quale atto simbolico di protesta contro l’assedio e la distruzione della Striscia di Gaza e della popolazione palestinese e di richiamo ai principi costituzionali di pace e tutela dei diritti umani – si legge nella premessa della delibera – Tale deliberazione è stata assunta in un’ottica di solidarietà umanitaria e di promozione dei valori di pace, senza alcuna intenzione di sostituire, denigrare o vilipendere la bandiera italiana o altri simboli istituzionali, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di esposizione del Tricolore e delle altre bandiere”.

La delibera parla apertamente di “grave lesione dell’onorabilità personale e istituzionale” e di “seria compromissione dell’immagine del Comune di Specchia”. Nonostante nell’articolo del Corrieresalentino.it e nel post su Facebook ci fosse ben chiara la replica contestuale della sindaca e tutti i chiarimenti sulla vicenda, alcuni utenti hanno postato insulti contro la prima cittadina (i commenti offensivi sono stati rimossi).

L’amministrazione ribadisce inoltre che non vi sia stata alcuna violazione delle disposizioni di legge sull’esposizione del Tricolore e precisa che, per la giornata del 24 maggio, non esisteva alcun obbligo specifico né indicazioni prefettizie in tal senso. Da qui la decisione di conferire mandato alla sindaca Remigi per sporgere querela sia in proprio sia in rappresentanza del Comune, chiedendo all’autorità giudiziaria di valutare il reato di diffamazione aggravata e gli eventuali profili di vilipendio delle istituzioni e dei simboli nazionali.

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla giunta comunale e dichiarata immediatamente eseguibile “per evitare il protrarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla diffusione delle notizie diffamatorie”.