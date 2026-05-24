Un’Altra volta Ancora! Il Lecce resta in A. La gioiA esplode in città. Le foto e i video dei primi festeggiamenti

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LECCE – Ancora una volta in A, ancora una volta esplode la gioia che travolge i leccesi, ancora una volta salvi all’ultima giornata. Il Como ne fa 4 alla Cremonese, il Lecce vince 1-0 col Genoa, tutto perfetto, ed è già chiaro dopo il primo tempo che la strada è segnata: il miglior lieto fine in assoluto. Pochi minuti prima delle 23, come di tradizione, tutti in Piazza Mazzini, all’angolo di via Trinchese. La gioia esplode. In attesa dell’arrivo del popolo giallorosso che ha seguito la partita allo stadio, suonano i clacson, che si mischiano alle urla di gioia. Comincia la sfilata con le persone sopra alle auto, che girano intorno a piazza Mazzini. È un sogno che continua.

Mentre il Bari, la città capoluogo della Puglia sprofonda in C, il Lecce resta nella massima serie a testa alta. Impossibile non tessere le lodi di questa società. La notte è tutta giallorossa oggi. I leccesi sono tutti uniti sotto quei colori che hanno regalato un altro anno di emozioni pazzesche. I fumogeni giallorossi tingono l’aria, già piena di urla di gioia e voci festanti. Scendono in piazza famiglie, adolescenti, bambini, tutti con qualcosa di giallorosso tra le mani, tutti uniti in una meravigliosa festa. Si replica anche quest’anno per tutta la notte. Il Lecce è ancora tra le grandi squadre d’Italia!