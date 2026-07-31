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Ad Agosto oltre 1,2 milioni di pugliesi in vacanza. Premiato anche il turismo di prossimità

Con il primo weekend da bollino nero cresce la voglia di lasciare le città e cercare refrigerio tra mare, campagne e borghi

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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