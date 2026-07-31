“Sagra de lu Noce”: l’1 e 2 agosto Nociglia celebra la sua storia tra musica, sapori e tradizioni

NOCIGLIA (Lecce) – Torna l’1 e 2 agosto a Nociglia la “Sagra de lu Noce”, giunta quest’anno alla diciottesima edizione. Organizzata dalla Pro Loco Farnese, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Nociglia, la manifestazione celebra l’identità culturale e gastronomica del Comune dell’entroterra salentino che, fin dal suo nome – derivato dal latino nux-nucis – custodisce un legame profondo con la coltivazione del noce.

Un progetto di comunità, costruito grazie all’impegno di cittadini, associazioni, istituzioni e volontari, che ogni anno trasformano il centro storico in un luogo di incontro, memoria e festa, capace di richiamare visitatori da tutto il Salento e numerosi turisti alla ricerca delle tradizioni più autentiche.

Accanto ai mercatini dedicati all’artigianato e ai prodotti tipici, la Sagra propone un percorso gastronomico che valorizza la noce come ingrediente della cucina tradizionale: pane alle noci, pasta con granella di noci, dolci della tradizione e l’immancabile nocino raccontano una cultura alimentare che affonda le radici nel mondo contadino.

Un tempo le famiglie conservavano nelle capase le noci raccolte in autunno affinché potessero durare fino ai mesi estivi, quando le scorte alimentari diminuivano. Ogni casa possedeva almeno un noce, spesso piantato alla nascita di una figlia per ricavarne, il giorno del matrimonio, il legno destinato ai mobili della dote. Ancora oggi, nel giardino del Palazzo Baronale, in Piazzale della Pace, svetta un maestoso noce secolare, simbolo vivente della storia della comunità.

Dal passato contadino nasce anche il profondo legame di Nociglia con la pizzica pizzica e con l’antica tradizione dei tamburelli. «Lu tamburreddhu meu è de Nucija, ca iata a ci lu sona e a ci lu pija», recita un celebre verso della tradizione popolare. Qui visse e lavorò Giovanni Sancesario, detto Mesciu Ninu, storico costruttore di tamburelli e custode di un sapere artigianale tramandato di generazione in generazione.

Proprio questo patrimonio musicale sarà protagonista del programma artistico della manifestazione.

Sabato 1 agosto il Piazzale della Pace ospiterà alle 20 la cerimonia di inaugurazione della sagra, alla presenza delle autorità locali. Dalle 21 salirà sul palcoscenico Dalila Spagnolo con lo spettacolo “Omaggio al Cantautorato Italiano”, accompagnata da Christian Cosi (chitarra), Luigi Russo (tastiere), Luana Campa (basso) e Antonio Murciano (batteria). Alle 22.30, in Piazza Ruggeri, spazio a Gioacchino De Filippo & Sapunaru Project, con la partecipazione speciale di Giancarlo Paglialunga, tra le voci più autorevoli della tradizione musicale salentina.

Domenica 2 agosto, alle 21, il Piazzale della Pace accoglierà il concerto di Davide Sergi & Havana Trio, mentre alle 22.30, in Piazza Ruggeri, salirà sul palco Consuelo Alfieri con “La FESTA delle FESTE Tour”, accompagnata dai musicisti Giuseppe Astore, Gianmarco Alfieri, Francesco Erriquez, Carlo Massarelli, Sergio Pizza, Serena Pellegrino e Alessio Vetrano.

Nel corso della serata inaugurale sarà inoltre conferito il riconoscimento “Noce d’Eccellenza” a TR INOX S.r.l. e al Pastificio Benedetto Cavalieri, entrambe rappresentano due eccellenze del Salento, capaci di portare il valore del Made in Italy oltre i confini del territorio: la prima attraverso un modello virtuoso di sviluppo economico e innovazione industriale, fondato sulle competenze della comunità locale e sulla capacità di competere con successo sui mercati globali; la seconda coniugando storia, profondo legame con la propria terra e altissima qualità produttiva, fino a conquistare prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui l’inserimento da parte della rivista americana Forbes tra le 100 Eccellenze Italiane.

Durante entrambe le serate sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate dei principali monumenti del paese: la Cappella della Madonna dell’Idri, la Chiesa Madre di San Nicola Vescovo, il Palazzo Baronale Gallone-Pignatelli, la Cappella della Madonna del Carmine e la Chiesa di Maria SS Assunta, sede dell’omonima Confraternita.

Anche quest’anno la Sagra de lu Noce sarà un evento sostenibile: tutti i materiali utilizzati per la proposta e il consumo dei cibi e delle bevande sono realizzati in materiali durevoli e riutilizzabili. Una scelta che affonda le radici nella tradizione contadina e che esprime una visione attenta e rispettosa del territorio.