Botte, insulti e offese alla compagna e ai figli della donna: 80enne condannato a oltre 3 anni

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Nella giornata di ieri si è celebrata l’udienza conclusiva innanzi al Tribunale di Lecce, I Sezione penale collegiale, Pres. Maddalena Torelli, a latere i Giudici Mauro Marangio e Michele Guarini, del processo a carico di P.G.A., 80enne di Presicce-Acquarica, imputato per maltrattamenti in famiglia “perché maltrattava la moglie E.M. ed i figli minori K.S e R.S. (nati da precedente unione in Albania).

L’uomo avrebbe sottoposto i componenti della famiglia ad un controllo costante, costringendoli a non uscire di casa (a tal proposito requisiva le chiavi dell’auto in modo che la donna non potesse utilizzare il mezzo) o a farvi immediato rientro, impedendo loro qualsiasi momento di svago o di piacere (ad esempio, recarsi dal parrucchiere o dall’estetista, giocare, passeggiare) oltre che di dovere (impedendo ai minori di frequentare con costanza la scuola) ed imponendo loro altresì di svegliarsi presto al mattino per pulire gli appartamenti da affittare.

Li avrebbe offesi e minacciati abitualmente con le seguenti frasi: “O ve ne andate in Albania o vi uccido”, “siete dei cani, siete dei parassiti che io tengo a casa, vi do da mangiare”, “io sono il capo che comanda e voi i cani a cui do da mangiare”, e profferendo all’indirizzo della moglie (che aveva subito un’operazione di asportazione dell’utero) la frase: “Non servi più a nulla! Non ti vuole nessuno. Sei fuori uso”, utilizzando altresì violenza nei confronti di componenti della famiglia, in particolare: – nell’ottobre del 2017 percuoteva violentemente il viso del minore R. S. (all’epoca di 6 anni), facendolo sbattere contro il termosifone della cucina, procurandogli una ferita alla regione frontale del capo con notevole perdita di sangue per la quale veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tricase.

Nell’estate del 2019, entrando nella camera da letto e notando che K. S. alle 8.00 ancora dormiva, pretendeva che si alzasse dal letto imponendole di pulire casa e nel contempo la percuoteva in volto, così procurandole una ferita all’angolo dell’occhio; seguendo poi la ragazza, che piangendo si era rifugiata nel bagno, proseguiva l’aggressione dandole nuovamente un altro schiaffo sul viso. Nell’agosto del 2020, notando che K. S. non era in casa ma era andata a mare con gli amici, raggiungeva la ragazza in spiaggia e dopo averla rintracciata iniziava ad insultarla e, dopo aver afferrato una pietra, la minacciava di scagliargliela contro; dopo essere rientrati a casa, l’uomo continuava ad aggredire la ragazza prendendola per capelli e mettendole le mani in collo, riferendole che non poteva più uscire.

Nel febbraio del 2021, alla manifestazione di volontà della donna di volersi separare, il marito reagiva stringendole le mani al collo e dichiarando di volerla uccidere; il 28.02.2021, dopo aver appreso che la moglie ed i figli nel pomeriggio avevano fatto una passeggiata in spiaggia, si arrabbiava e il giorno seguente, per dispetto, metteva a soqquadro la stanza dei ragazzi, per poi filmare gli indumenti intimi di K. S. e postare i video sul social network; successivamente profferiva la frase offensiva “siete delle puttane tu e tua figlia, dovete stare a casa e non in giro”, spintonava con forza E. M. che chiedeva al marito la cancellazione del video e si scagliava contro K.S., intanto intervenuta a difesa della madre, afferrandola per capelli e strattonandole il capo con forza, così provocando a K.S. lesioni consistite in “lieve cervicalgia”, giudicata guaribile in 5 giorni ed a E. M. “contusione lombosacrale e coccige e bacino”, con prognosi di 7 giorni.

Il 12 marzo 2021 si rifiutava di prestare assistenza economica alla moglie, negando di darle i soldi richiesti per soddisfare le sue esigenze e quelle dei suoi figli ed intimandole di andare via da casa; – il 17 marzo 2023 rivolgeva al minore R.S. la frase minacciosa “quando viene mamma a casa, dì alla mamma di prendere quei due così ve ne andate di qui, sennò io vi ammazzo tutti e tre. Dovete andare in Albania”; al ritorno della madre E.M. la redarguiva (“ancora non te ne sei andata da casa mia”) aggredendola fisicamente con uno schiaffo sulla parte destra del volto, che le provocava la ferita al labbro inferiore e stato ansioso; – il 10.05.2021 giunto nei pressi dell’hotel M. in Marina di Salve, luogo di lavoro di E. M., si metteva con la sua auto di fronte alla donna e suonava il clacson al fine di intimorirla.

A seguito dell’istruttoria celebratasi innanzi al Tribunale Collegiale in cui venivano ampiamente dimostrati i fatti di cui all’imputazione, mediante le prove testimoniali e documentali acquisite, il Pubblico Ministero dr.ssa Erika Tarquini al termine della propria requisitoria richiedeva la condanna a 6 anni di reclusione; il Tribunale Collegiale, all’esito di camera consiglio, riteneva l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, ivi compreso quello continuato di lesioni personali contestato in fatto, e lo condannava alla pena di anni tre e mesi tre di reclusioni, lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e lo condannava al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale di 25.000 euro in favore della donna e del figlio minore e di 10.000 in favore dell’altra parte civile, figlia maggiorenne, nonché al pagamento delle spese processuali.

La donna di origine albanesi, molto più giovane dell’imputato, era stata da questi condotta in Italia unitamente ai figli, con la promessa della costituzione di nuova famiglia e di riscatto dalla propria condizione d’origine disagiata, ma ben presto diventata vittima del carattere dominante e violento del marito; a seguito dei gravi maltrattamenti e delle ripetute aggressioni e lesioni subiti era costretta ad allontanarsi dalla casa familiare e, dopo ripetuti accessi, unitamente anche alla figlia, al Pronto Soccorso di Tricase e la trasmissione del referto da parte dei medici operanti all’Autorità Giudiziaria, si rivolgeva al Centro Antiviolenza Punto Rosa di Specchia.

Si attivava, pertanto, l’Equipe Integrata Prevenzione contrasto violenza a donne e minori dell’Ambito di Gagliano del Capo e il CAV, inoltre, provvedeva alla messa in sicurezza della donna, unitamente ai figli in casa protetta per svariati mesi, persistendo, anche dopo l’allontanamento dalla casa familiare, la situazione di rischio e di pregiudizio per la loro incolumità, nonché la mancanza di un alloggio e di una rete familiare e amicale di supporto. La donna anche a seguito della prima denuncia, subiva, infatti, incursioni presso il luogo di lavoro e tentativi di contatto telefonici da parte del marito, con conseguente continuto stato di stress psico-fisico, riportando nei mesi successivi un grave stato di ansia.

La vittima infatti, come rappresentato dalla psicologa Silvia Olive, aveva subito “una vita coniugale caratterizzata da continue umiliazioni e sopraffazioni, che rimandano a una rappresentazione della donna, quale compagna di vita, svilente e umiliante, senza alcuna considerazione e rispetto” e un vissuto di violenza domestica atta finanche ad inficiare il suo ruolo di madre, con la conseguenza che “….la donna ha bisogno di essere supportata, in tutti i modi possibili, ad uscire dalla dimensione psichica, di natura post – traumatica, in cui la violenza l’ha catapultata, e aiutata a recuperare serenità, autodeterminazione e fiducia in se stessa, nelle proprie risorse e capacità”; supporto psicologico per la rielaborazione del vissuto di violenza, unitamente al figlio minore, per, poi, essere dimessa dalla comunità dove era stata collocata dopo svariati mesi. L’imputato era difeso dagli avvocati Paolo Rizzo e Andrea Monsellato, mentre le parti civili dall’avvocato Immacolata Letizia Di Mattina.