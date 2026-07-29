“Capolavori italiani senza tempo”, musica e beneficenza

LECCE – “Capolavori italiani senza tempo”, un concerto che va due volte dritto al cuore. Non è solo un percorso delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana ma un’iniziativa che potrà contribuire all’acquisto di un monitor interattivo per la “Scuola in ospedale” del “Vito Fazzi”. Questo l’obiettivo di “Angeli di Quartiere” e di “Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra”, che per il secondo anno consecutivo hanno organizzato quella che è molto più di una serata di beneficenza, insieme con NiteCity di Ciky Forchetti, con il patrocinio del Comune di Lecce.

L’appuntamento è per domenica 16 agosto, alle ore 21, nel chiostro dei Teatini, per ascoltare la più bella musica italiana d’autore che appassionerà un pubblico di tutte le età: da Fabrizio De Andrè a Lucio Dalla, da Renato Zero a Lucio Battisti, da Antonello Venditti a Franco Battiato, da Rino Gaetano a Ivano Fossati, da Claudio Baglioni a Gino Paoli, da Enzo Jannacci ad Andrea Bocelli, da Pino Daniele a Domenico Modugno e a Luigi Tenco.

L’iniziativa è stata illustratata, questa mattina, dal sindaco, Adriana Poli Bortone; dalla presidente della commissione consiliare Servizi sociali, Tonia Erriquez; dalla presidente di “Angeli di Quartiere”, Ada Scarcia; dalla presidente di “Figli in Paradiso”, Virginia Campanile; e da Ciky Forchetti, di NineCity.

<L’obiettivo che si vuole raggiungere quest’anno è lodevole – ha evidenziato il sindaco Poli Bortone – Ringrazio la presidente della commissione consiliare, Tonia Erriquez, che è una vera e propria antenna sulle emergenze sociali, alle quali cerca di andare incontro, siano esse materiali o immateriali>.

<Raccogliamo esigenze e richieste del territorio – ha spiegato la presidente Scarcia – In questo caso, essendo in diretto contatto con gli operatori dell’ospedale, abbiamo tenuto conto di una necessità manifesta. Gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere, anche con le altre iniziative durante tutto il corso dell’anno, tengono conto di esigenze che non possono attendere la tempistica burocratica delle pubbliche amministrazioni per essere sodisfatte>.

<Le associazioni del territorio sono tante e sempre attive – è intervenuta la presidente Erriquez – sempre all’ascolto di chi ha bisogno. Il significato del terzo settore è anche quello di intervenire per sopperire ai ritardi. La data per questo concerto speciale è strategica, subito dopo Ferragosto, quando in città ci sono numerosi turisti e visitatori. Mi piace sottolineare anche la disponibilità e la sensibilità di Forchetti e degli altri artisti, che non hanno mancato di donare la loro professionalità, ancora una volta>.

<Sempre onorato di poter contribuire ad una giusta causa – è intervenuto Forchetti – D’altra parte, il chiostro dei Teatini è un posto molto suggestivo, ogni volta che entriamo rimaniamo senza parole. Quanto alla scelta del repertorio, devo dire di aver tenuto conto della musica che, con sorpresa, mi è capitato di ascoltare di frequente nei bar, nei locali, nei ristoranti della città, nelle ultime settimane, e che, quindi, spero venga apprezzata>.