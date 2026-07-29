Festa a Corsano: tre giorni di fede, musica e tradizione per San Biagio

CORSANO (Lecce) – A Corsano sono in fase di definizione gli ultimi dettagli per l’organizzazione dei festeggiamenti estivi per rendere omaggio a San Biagio, il Santo Patrono protettore della gola.

La Festa di San Biagio, di recente riconosciuta Patrimonio culturale immateriale della regione Puglia, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Corsano, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026, il paese sarà animato da un ricco programma predisposto dalla Parrocchia “S. Sofia V. e M.” retta da Don William Del Vecchio e dal Comitato Feste: eventi religiosi e civili, tra tradizione, musica, spettacolo e momenti di condivisione che coinvolgeranno tutta la comunità.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 31 LUGLIO con i solenni riti religiosi e la tradizionale processione per le vie del paese, preceduta dalla spettacolare accensione delle luminarie della premiata ditta DECOLUX e dal rito della consegna della Chiavi della Città al Santo da parte del Sindaco Francesco Caracciolo.

La solenne processione si svolgerà lungo un inedito percorso cittadino e la statua del Santo attraverserà gli archi di luminarie di Piazza Umberto I e via della Libertà fino a giungere in Piazza San Biagio davanti al frontone alto oltre 25 metri.

L’uscita e l’ingresso in Chiesa della statua del Santo saranno accompagnati da emozionanti effetti pirotecnici a cura della ditta Fireworks Salento.

A seguire, in Piazza San Biagio si esibirà il Concerto Bandistico “Terra d’Otranto” e, in seconda serata, Piazza Umberto I ospiterà il concerto di SQUEREZ Cesare Cremonini & Lunapop tribute band.

Sabato 1 AGOSTO in Piazza San Biagio sarà celebrata la S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli e a seguire il Concerto bandistico “Città di Racale”. Alle 22:00 la musica della tradizione salentina di ANTONIO CASTRIGNANÒ incontrerà le danze di TARANTARTE di Maristella Martella in uno spettacolo inedito di voci, luci e coreografie da non perdere.

Domenica 2 AGOSTO: lo spettacolo musicale itinerante di Stella Band animerà le strade della festa fino a giungere in zona Anfiteatro con lo spettacolare show di fuochi pirotecnici, a cura della dittaFireworks Salento di Vincenzo Martella di Corsano.

Gran finale in Piazza San Biagio con lo spettacolo esplosivo Kawabongaper far divertire grandi e piccini con effetti speciali e coreografie strepitose.