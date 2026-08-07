Ombrelloni e sdraio piazzati all’alba, proseguono i controlli con sequestri e multe

Torre Mozza Lido Marini (Lecce) – Contro i “furbetti della spiaggia” continuano i controlli con multe e sequestri lungo le coste del Salento. Ad essere interessata, stamattina, la zona tra Lido Marini e Torre Mozza, lungo il litorale ionico che ricade nel territorio comunale di Ugento.
Con un blitz che ha visto impegnati la Capitaneria di porto e i vigili urbani di Ugento sono stati operati diversi sequestri di ombrelloni e sdraio sistemati sull’arenile libero alle prime luci dell’alba. Una pratica che – com’è noto – è illegale e che ad un soggetto è costato anche una multa da 400 euro.
Ma i controlli sono destinati a proseguire per tutta l’estate.
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