Ritrovato in mare un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, vietata la balneazione

Marina di Alliste (Lecce) – Il ritrovamento di un ordigno bellico in mare ha movimentato la mattinata su un piccolo tratto della costa ionica salentina.

Nello specifico, in Località, Torre Sinfonò, marina di Alliste dove un sub si è imbattuto, durante una battuta di pesca, in un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. Il residuato inesploso si trovava a circa 30 metri dalla costa e a 3 metri di profondità.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e gli agenti della Polizia locale, che hanno interdetto l’area a qualsiasi attività per un raggio di 50 metri. Ciò in attesa dell’intervento della Marina militare, che deciderà se far brillare sul posto la bomba o, in tutta sicurezza, trasportarla altrove.