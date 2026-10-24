Casa svaligiata mentre è in chiesa, furto da 160mila euro e due arresti

Campi Salentina (Lecce): Un piano studiato nei dettagli, approfittando della conoscenza intima dei luoghi e della consueta assenza domenicale della proprietaria di casa. È la ricostruzione alla base delle indagini condotte dai Carabinieri e sfociate nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce nei confronti di due uomini del posto. I fatti risalgono alla mattinata di domenica 2 agosto 2026. Approfittando dell’assenza di un’anziana donna di 76 anni, recatasi in chiesa per seguire la messa, i malviventi si sono introdotti nella sua abitazione situata in via San Lorenzo a Campi Salentina.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso e messo a soppalco le varie stanze, i ladri sono andati a colpo sicuro verso uno sgabuzzino adiacente alla camera da letto, asportando una cassettiera che custodiva gioielli, monili in oro e denaro contante per un valore stimato in circa 160.000 euro.Le attività investigative dell’Arma dei Carabinieri hanno consentito di risalire tempestivamente all’identità dei presunti responsabili: L. A. di 52 anni, accusato di aver sfruttato la relazione di prestazione d’opera (eseguiva infatti frequenti lavori manuali presso la casa della vittima, conoscendone orari e disposizioni), difeso dall’avvocato Paolo Maci;MPT di 26 anni, ritenuto complice nel furto e nella detenzione di parte della refurtiva, poi rinvenuta presso la sua abitazione, difeso dall’avvocato Mariangela Calò. Ai due viene contestato il reato di furto in abitazione pluriaggravato.

A questo si aggiunge l’accusa di riciclaggio in concorso perchè il giorno seguente al furto, il 3 agosto 2026, i due avrebbero cercato di ostacolare l’identificazione dei beni vendendo parte dei gioielli presso un compro oro della zona. In un primo momento, il Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce, dott.ssa Tea Verderosa, ha applicato per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Successivamente, con provvedimento del 23 ottobre 2026, il G.I.P. ha accolto la richiesta della difesa di Arnò, concedendo la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre a Campi Salentina. L’indagato sarà sottoposto al controllo del braccialetto elettronico con il divieto assoluto di comunicare con persone terze estranee al nucleo familiare convivente.