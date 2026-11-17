CAMPI SALENTINA (Lecce) – Una passeggiata tra nonno e nipote diventa un percorso attraverso la memoria, gli affetti e il ciclo della vita. Domenica 22 novembre alle 17:45 (ingresso 8 euro, ridotto 6 euro | info e prenotazioni www.teatridelnordsalento.it), al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, per “Ci vuole un fiore – famiglie a teatro” l’attore Ippolito Chiarello porta in scena “Mattia e il nonno” (dai 6 anni), fortunato spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, tratto dal racconto di Roberto Piumini, con adattamento e regia di Tonio De Nitto e musiche originali di Paolo Coletta, vincitore del Premio Eolo 2020. Alle 16:30 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria), appuntamento con FotoRicordo, laboratorio di collage per custodire ricordi a cura di BlaBlaBla.

LO SPETTACOLO

In una lunga e inaspettata passeggiata, sospesa tra sogno e realtà, Mattia e suo nonno si preparano al distacco. Attraversano luoghi che agli occhi del bambino appaiono misteriosi, tra incontri magici e piccole avventure riemerse dai ricordi. Giocando, il nonno gli mostra che, per realizzare un desiderio, occorre mettersi alla prova e continuare a cercare. E gli lascia una domanda più grande: come si fa a restare vivi nel cuore di chi si ama? Con tenerezza e leggerezza, il racconto segue questo passaggio di consegne attraverso lo stupore di Mattia e la saggezza di chi lo accompagna. È una di quelle storie che noi adulti avremmo voluto ascoltare da piccoli, per capire che un legame può cambiare forma e che anche il tratto di strada da fare da soli può fare un po’ meno paura.

LA RASSEGNA

Ci vuole un fiore – famiglie a teatro rientra nei Teatri del Nord Salento, progetto di Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla e Open Castle, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Puglia Culture e dei Comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli e Brindisi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 7 dicembre alle 17:45, al Teatro Comunale di Leverano, Teatro Invito presenterà “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi”, una storia divertente e musicale sulla collaborazione e sulla ricchezza delle differenze, scritta e diretta da Luca Radaelli. Domenica 13 dicembre, al Teatro Comunale di Novoli, arriverà “Soqquadro” del Teatro del Piccione, premiato al FIT di Lugano e menzionato agli Eolo Awards 2025. Un inciampo in una pozzanghera trasporta i protagonisti in un universo fantastico, nel quale le prospettive si capovolgono e ogni incontro offre l’occasione per recuperare lo sguardo curioso dell’infanzia.

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio, al Teatro Comunale di Leverano, con “Ninì e la balena” del Crest di Taranto, diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggiero. Ispirato a un fatto realmente accaduto nel Golfo di Taranto nel 1887, lo spettacolo intreccia teatro d’attore, figure e ombre per affrontare il rapporto tra esseri umani e natura, la memoria e la paura di ciò che non si conosce. Sabato 23 gennaio, sempre a Leverano, Bustric condurrà il pubblico nel suo “Circo delle pulci”, tra magia, illusionismo e imprese impossibili di minuscoli artisti invisibili. Sabato 30 gennaio, alla Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano, il Teatro Telaio proporrà “Abbracci”, una delicata storia di due panda che imparano a esprimere le proprie emozioni e a comprendere il valore della tenerezza e delle relazioni.

Domenica 7 febbraio, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, Factory Compagnia Transadriatica e Stichting Knopen di Amsterdam presenteranno “Shhh! The Touch of Sound”, spettacolo di e con Ilaria Carlucci e Manuela Tessi, con la consulenza artistica di Tonio De Nitto e il sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Un’esperienza sensoriale dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, nella quale danza, movimento, suoni e voce dal vivo si intrecciano per esplorare il rapporto tra musica e corpo. Le due performer accompagnano i piccoli spettatori in un universo di ritmi, gesti e suggestioni, invitandoli a sentire la danza e vedere la musica. Sabato 20 febbraio, all’Auditorium Zona Santi di Trepuzzi, il Teatro Telaio proporrà “Arcipelago”, installazione interattiva vincitrice dell’Eolo Award 2023, nella quale i bambini dai 7 ai 12 anni potranno esplorare un paesaggio di piccole isole luminose, costruendo un personale itinerario emozionale. Domenica 28 febbraio, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presenteranno “La fabbrica del tempo”, con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro e la regia di Michelangelo Campanale. Ispirandosi al cinema muto, due clown si confronteranno con il lavoro, il desiderio di libertà e la ricerca della felicità.

Il programma di marzo si aprirà sabato 6, alla Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano, con “Luna e Zenzero” del Teatro Pirata di Jesi, un’avventura tra marionette, ombre e teatro d’attore che racconta il coraggio di uscire dalle proprie abitudini e andare incontro agli altri. Domenica 7 marzo, alle 16:00 e alle 18:00 al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la compagnia Petra, insieme alla Compagnia Teatrale L’Albero e all’Orchestra Senzaspine, proporrà “Onde”, originale esperienza musicale ispirata all’albo illustrato L’onda di Suzy Lee. Sabato 13 e domenica 14 marzo, al Castello Carlo V di Lecce, tornerà “Shhh! The Touch of Sound” di Factory e Stichting Knopen, già in scena a febbraio a Campi Salentina. Domenica 14 marzo, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, sarà la volta di “Anima blu” di Tam Teatromusica, spettacolo pluripremiato dedicato a Marc Chagall, che fonde corpi, immagini pittoriche, videoproiezioni e musiche in un mondo sospeso tra realtà e sogno.

Ad aprile, domenica 4, il Teatro Comunale di Novoli ospiterà “Cuor di coniglio” di Sosta Palmizi e della compagnia Dimitri/Canessa, una fiaba contemporanea che intreccia teatro fisico, danza e clownerie per affrontare il tema della fragilità e dell’accettazione di sé. Sabato 17 e domenica 18 aprile, alle 16:30 e alle 18:00, il Castello Carlo V di Lecce accoglierà “Hamelin” di Factory Compagnia Transadriatica, con Fabio Tinella e la regia di Tonio De Nitto, vincitore del Premio Eolo 2023 come miglior spettacolo per le nuove generazioni. Una rilettura della misteriosa leggenda del Pifferaio magico, tra teatro d’attore, burattini e clownerie, che coinvolge adulti e bambini in una riflessione sul rapporto tra realtà e finzione e sul ruolo dell’arte. Domenica 18 aprile, al Teatro Comunale di Leverano, Fontemaggiore presenterà “La regina delle rane non può bagnarsi i piedi”, tratto dall’albo illustrato di Davide Calì e Marco Somà, con la regia di Michelangelo Campanale. Una fiaba ironica nella quale una corona caduta dal cielo sconvolge la tranquillità di uno stagno, interrogando il pubblico sul potere, sulle regole e sulla libertà.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Per gli spettacoli della rassegna il biglietto intero costa 8 euro, mentre il ridotto è di 6 euro, riservato agli under 18 e ai residenti nei comuni di Novoli, Campi Salentina, Trepuzzi, Guagnano e Leverano. I biglietti sono acquistabili anche online attraverso il circuito Vivaticket. È inoltre disponibile la Flower Card, che consente di assistere a cinque spettacoli al costo di 35 euro (intero) o 25 euro (ridotto), da richiedere al botteghino. Sono previste condizioni specifiche per alcuni appuntamenti, tra cui gli eventi gratuiti e le esperienze speciali.