Erosione costiera, Della Valle attacca la Regione: “26 milioni per la sicurezza, ma le spiagge continuano a scomparire”

LECCE – Ventisei milioni di euro per tutelare la costa pugliese, ma il rischio è che gli interventi finanziati abbiano poco a che vedere con il contrasto all’erosione delle spiagge. A sollevare il problema è Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia, che interviene criticamente sugli investimenti annunciati dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e denuncia i ritardi nell’adozione delle nuove linee guida per la gestione e la protezione degli arenili. Una situazione che, secondo il rappresentante delle imprese balneari, rischia di lasciare ancora una volta gli operatori senza strumenti adeguati per affrontare le mareggiate invernali e salvaguardare un patrimonio ambientale ed economico fondamentale per il turismo pugliese. “Siamo soddisfatti in parte della notizia data dal presidente della Regione Puglia Decaro di circa 26 milioni di euro di lavori a tutela della costa alta pugliese, che ricordiamo misura 976 chilometri, secondo i dati del Piano delle coste, comprendendo anche la costa bassa, cioè le spiagge”, esordisce Della Valle, che invita però a esaminare attentamente la natura degli interventi ammessi a finanziamento.

“Dall’analisi dei progetti ritenuti idonei è immediata la sensazione che la natura e la scelta degli interventi di tutela ammessi a finanziamento abbiano poco a che fare con l’erosione costiera”. Il presidente di Confimprese Demaniali Italia porta due esempi concreti, entrambi relativi al territorio salentino. Il primo riguarda Torre dell’Orso, dove è previsto uno stanziamento di un milione e 800mila euro per la messa in sicurezza del piede della torre costiera. “La stessa Torre dell’Orso, che speriamo si possa ancora recuperare dall’indifferenza e forse dall’incapacità di circa quattro amministrazioni comunali, compare nell’elenco con un intervento di messa in sicurezza del piede della torre costiera da un milione e 800mila euro. E, come diceva qualcuno, che c’azzecca con l’erosione costiera?”, domanda polemicamente Della Valle. Il secondo intervento citato riguarda Castrignano del Capo, dove sono stati destinati tre milioni di euro al consolidamento e alla messa in sicurezza del costone di Punta Ristola. “E l’elenco continua. Non vi sembra che da questi due esempi si tratti invece di lavori di tutela e sicurezza dell’incolumità pubblica?”, incalza il rappresentante delle imprese demaniali, sottolineando la differenza tra la stabilizzazione dei costoni rocciosi e le misure necessarie per contrastare l’arretramento delle spiagge.



Le critiche non si fermano alla destinazione dei finanziamenti, ma investono anche la gestione complessiva della costa pugliese e i ritardi amministrativi che, secondo l’associazione, impediscono agli stabilimenti balneari di programmare gli interventi di manutenzione e protezione degli arenili. “Al presidente Decaro ricordiamo che il secondo inverno del suo mandato è alle porte. Dopo aver promosso in estate le spiagge pubbliche, anche con misure economiche giustamente veicolate ai sindaci costieri, e dopo numerosi annunci fatti in primavera circa l’imminente arrivo delle nuove linee guida sulla gestione delle spiagge, le imprese balneari pugliesi sono ancora impossibilitate, a differenza di altre virtuose regioni costiere, a difendere e preparare le spiagge date in concessione”. Un ritardo che Della Valle considera particolarmente grave alla vigilia della stagione delle mareggiate, quando la mancanza di interventi programmati può aggravare la perdita di sabbia e compromettere la fruibilità degli arenili nella successiva stagione turistica. Il presidente di Confimprese Demaniali Italia avanza anche un interrogativo sulle ragioni che avrebbero rallentato l’emanazione delle disposizioni regionali. “Non vorremmo pensare ad alta voce, ipotizzando magari che qualche ente di valutazione non coinvolto nell’emanazione delle linee guida sia stato il motivo per non affrontare un sistema virtuoso di tutela collaudato come quello del ripristino pianificato e manutentivo della linea di costa”. Il riferimento è alla possibilità di intervenire periodicamente sugli arenili attraverso attività di ripristino e manutenzione, seguendo una programmazione che consenta di contenere gli effetti dell’erosione. Ma è soprattutto il tempo che passa a preoccupare le imprese balneari.



“Le mareggiate sono sempre più frequenti”, avverte Della Valle, che conclude il suo intervento con una stoccata politica e un’immagine provocatoria sul futuro delle spiagge pugliesi: “Mentre la politica vive di ricordi estivi, delle parmigiane e polpette al sugo consumate abbondantemente sulle spiagge pugliesi, brindiamo democraticamente all’ultimo granello d’oro che potrebbe restare sulle spiagge pugliesi per l’estate 2027”. Un allarme che accompagna la richiesta di passare dagli annunci agli strumenti operativi, perché, secondo Confimprese Demaniali Italia, senza una strategia di manutenzione e difesa degli arenili il rischio è quello di continuare a investire sulla sicurezza dei litorali senza affrontare concretamente la progressiva scomparsa delle spiagge.