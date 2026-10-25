Piano delle Coste di Ugento, il Tar dà ragione alle imprese balneari: “Il Piano non esiste”

UGENTO – Il Piano Comunale delle Coste di Ugento finisce al centro di una serie di pronunce del Tribunale amministrativo regionale di Lecce che segnano un passaggio importante per il futuro delle concessioni balneari. Con le sentenze dalla numero 1270 alla 1277 del 2026, la prima sezione del Tar, presieduta da Antonio Pasca, con relatori Silvio Giancaspro ed Elio Cucchiara, ha chiarito che il Piano Comunale delle Coste non può considerarsi esistente nella forma approvata dall’amministrazione. Le decisioni arrivano a seguito dei ricorsi presentati da numerose imprese del settore e dall’associazione Federazione Imprese Demaniali, rappresentate dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano.

Al centro della controversia il mancato adeguamento del Comune di Ugento alle prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale pugliese numero 106 del 19 febbraio 2024, con la quale la Regione aveva approvato il Piano subordinandone però la validità al recepimento di precise indicazioni emerse durante la riunione del 31 gennaio dello stesso anno. Secondo quanto evidenziato nei ricorsi, le criticità contestate coincidevano proprio con quelle già rilevate dagli uffici regionali. In particolare, il Comune non avrebbe individuato con certezza le aree destinate alla spiaggia libera e i lotti da assegnare in concessione, né avrebbe effettuato una verifica dell’effettivo utilizzo dell’arenile. A queste carenze si aggiungerebbe la predisposizione del Piano in assenza degli studi necessari.

Una situazione che aveva alimentato forti preoccupazioni tra gli operatori balneari, soprattutto per le possibili conseguenze sulle concessioni esistenti. A esprimere soddisfazione per l’esito del contenzioso è Mauro Della Valle, presidente della Federazione Imprese Demaniali aderente a Confimprese Demaniali Italia, che rivendica le ragioni alla base dell’iniziativa giudiziaria. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far applicare la legge, non certo quello di scontrarsi con le amministrazioni”, sottolinea Della Valle, ricordando come l’associazione avesse più volte segnalato le criticità del documento. “Abbiamo sempre sostenuto che il Piano così come predisposto era palesemente errato e avrebbe causato enormi problemi ai concessionari demaniali”. Il riferimento è soprattutto agli effetti che, secondo la Federazione, avrebbe prodotto il Piano approvato con delibera del Consiglio comunale del 31 luglio 2024. Un provvedimento che, sostiene Della Valle, avrebbe comportato l’azzeramento di tutte le concessioni in essere, mettendo a rischio attività costruite attraverso anni di investimenti e sacrifici familiari. Una prospettiva che avrebbe potuto compromettere anche il patrimonio di professionalità e competenze maturato dagli imprenditori del settore, con possibili ripercussioni sull’eccellenza dell’offerta turistica balneare ugentina e salentina. Le pronunce del Tar rappresentano quindi, per la Federazione, un risultato significativo nella tutela delle imprese interessate. Secondo quanto evidenziato dall’associazione, il Comune non potrà procedere alla predisposizione di eventuali bandi per l’assegnazione delle concessioni facendo riferimento al Piano che l’amministrazione aveva precedentemente considerato pronto. Una vicenda destinata ora a riaprire il confronto sulla pianificazione della costa di Ugento e sulle scelte che dovranno essere adottate per disciplinare l’utilizzo degli arenili nel rispetto delle prescrizioni regionali e della normativa vigente.