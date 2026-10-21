Galatone celebra vent’anni del Festival “Gabriele Inguscio”: due giornate di cinema, musica e creatività dedicate alle nuove generazioni

GALATONE – Vent’anni di cinema, passione, amicizia e impegno culturale nel ricordo di un giovane che amava profondamente la settima arte. Galatone si prepara a celebrare, il 23 e 24 ottobre, la ventesima edizione del Festival “Gabriele Inguscio – CinemaScuolaLab”, un appuntamento che dal 2006 coinvolge studenti, artisti, registi e appassionati, trasformando il linguaggio cinematografico in uno strumento di incontro, formazione e crescita collettiva. La manifestazione nasce per mantenere vivo il ricordo di Gabriele Inguscio, giovane galatonese appassionato di cinema, scomparso nel 2003. Grazie alla dedizione della famiglia, dell’associazione a lui intitolata, dei volontari e dei professionisti che negli anni hanno contribuito alla sua realizzazione, il Festival è diventato un punto di riferimento nella vita culturale cittadina, capace di avvicinare intere generazioni al mondo delle immagini e della narrazione audiovisiva.



Il tema scelto per l’edizione 2026 è “20, Call for Shorts”, un progetto che invita i giovani a interpretare il significato del numero venti attraverso cortometraggi, disegni, canzoni e altre forme di espressione artistica. Un laboratorio di idee e sensibilità differenti, nel quale ricordi, esperienze e aspirazioni si intrecciano per dare vita a un film collettivo che sarà presentato durante la manifestazione. Il percorso formativo comincia già il 21 e 22 ottobre con il workshop gratuito “Corto, anzi cortissimo 4”, ospitato dall’Istituto Comprensivo Galatone Polo 1, nella sede scolastica “Don Milani”, e condotto dalla regista Rita Stivale. Gli studenti saranno coinvolti in un’esperienza di sperimentazione del linguaggio cinematografico, imparando a costruire un racconto attraverso le immagini e realizzando un cortometraggio destinato a essere proiettato durante il Festival. Un’occasione per passare dal ruolo di semplici spettatori a quello di protagonisti della produzione audiovisiva. Venerdì 23 ottobre la manifestazione entrerà nel vivo con un incontro formativo dedicato agli studenti che hanno partecipato alla call “20, Call for Shorts”. Ad accompagnarli in questo percorso saranno i registi Anna Mila Stella, Fran Ramos, Laura de Pedro, Antonello Novellino e Lino Mazzamurro, chiamati a condividere esperienze e competenze con le nuove generazioni. Nel pomeriggio, gli appuntamenti si sposteranno nella Community Library, all’interno del Palazzo marchesale, dove sarà inaugurata la mostra fotografica “20 anni di Festival”, curata dalla professoressa Michela Donadeo dell’IIS Antonietta De Pace di Lecce.



L’esposizione ripercorrerà attraverso fotografie e testimonianze le tappe più significative della manifestazione, ricostruendo un patrimonio di esperienze, incontri e ricordi maturato nel corso di due decenni. La mostra resterà visitabile fino al 2 novembre, nei giorni e negli orari di apertura della Biblioteca comunale. In serata sarà il Teatro comunale a ospitare gli appuntamenti centrali del Festival, con l’esibizione del coro Stardust, diretto da Daniela Aloisi, la proiezione del film collettivo realizzato dai giovani partecipanti e dei cortometraggi selezionati. Il programma comprenderà anche un momento di confronto e dialogo e l’esecuzione del brano “Venti Soffiano” di Luca Dell’Anna, in un intreccio di musica, cinema e riflessione che accompagnerà la celebrazione del ventesimo anniversario.



Sabato 24 ottobre la giornata si aprirà con una speciale visita guidata alla scoperta del centro storico di Galatone, con partenza da piazza Santissimo Crocifisso, un’occasione per valorizzare anche il patrimonio storico e architettonico cittadino. La conclusione della manifestazione è prevista al Teatro comunale, dove si svolgerà un approfondimento dedicato all’importanza dell’audiovisivo nei percorsi formativi e al ruolo del cinema come strumento educativo. Seguirà la proiezione del lungometraggio “Venus”, diretto da Victor Conde. Sarà presente il produttore Antonello Novellino, presidente della giuria del Festival, composta da Giovanni Calò, Tommaso Frassanito, Teresa Gatto, Luigi Mancino, Antonietta Orrico e Gianpiero Pinto. La ventesima edizione rappresenta anche un’occasione per riscoprire il valore dei luoghi che ospitano la manifestazione. La Biblioteca di comunità “Antonio De Ferrariis” e il Teatro comunale si confermano spazi fondamentali per la promozione della conoscenza, della partecipazione e delle relazioni sociali, capaci di accogliere iniziative che coinvolgono l’intera comunità. È proprio in questa dimensione collettiva che il Festival “Gabriele Inguscio” continua a trovare la propria identità: custodire la memoria di Gabriele e, contemporaneamente, offrire ai più giovani la possibilità di sperimentare, imparare e raccontare il mondo attraverso prospettive nuove. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione, www.gabrieleinguscio.it, e sulla relativa pagina social. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 333/3464135. Dopo vent’anni di storie, emozioni, incontri e progetti condivisi, il Festival guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, rinnovando un legame profondo tra il cinema, la città di Galatone e le nuove generazioni. Un anniversario che non rappresenta soltanto il traguardo di un lungo percorso, ma anche l’inizio di nuove possibilità creative. Nel ricordo di Gabriele, il cinema continua a raccontare, unire e ispirare. Ciak, si riparte!