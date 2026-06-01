Storia, cultura e sviluppo: firmato a Lecce l’accordo di amicizia tra le città di Galatone e Genova

Nel solenne contesto della Prefettura di Lecce, è stato siglato ufficialmente lo storico Accordo di Amicizia tra la Città di Galatone e la Città di Genova. L’atto è stato firmato, sabato 30 maggio, dal Sindaco di Galatone, Flavio Filoni, e dalla Sindaca di Genova, Silvia Salis, alla presenza di S.E. il Prefetto di Lecce dott. Natalino Manno.

Questo importante traguardo nasce da una felice intuizione e da una meticolosa progettualità fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura di Galatone, prof. Francesco Danieli, e ha trovato il fondamentale impulso e la preziosa collaborazione del Prefetto di Lecce, che ha ospitato e patrocinato l’iniziativa, riconoscendone l’alto valore strategico per il territorio salentino. Un legame millenario che guarda al futuro.

L’accordo affonda le sue radici nel glorioso “secolo dei Genovesi” (tra il XV e il XVII secolo), epoca in cui i destini di Genova e Galatone si incrociarono indissolubilmente. Fu l’oro liquido del Salento – l’olio d’oliva lampante, prodotto nei storici frantoi ipogei galatei e commercializzato dai mercanti liguri in tutta Europa – a legare la nostra Universitas alle grandi famiglie patrizie genovesi, a partire dagli Squarciafico. Una presenza che non fu di mero sfruttamento, ma che portò a Galatone una straordinaria fioritura architettonica barocca, opere pubbliche di rilievo e quella spiccata propensione al commercio che ancora oggi caratterizza e rende celebre la nostra comunità.

Le dichiarazioni del Sindaco di Galatone, Flavio Filoni:

«Oggi non stiamo semplicemente celebrando il passato, ma stiamo gettando le basi per il futuro economico e culturale di Galatone. Questo Accordo di Amicizia con Genova, la “Superba”, apre le porte a scambi commerciali, turistici ed educativi di cruciale importanza. Vogliamo stimolare il benessere dei nostri cittadini, valorizzando i tratti comuni e creando canali diretti per l’interscambio produttivo.

Il mio ringraziamento più profondo va all’Assessore alla Cultura, il prof. Francesco Danieli, per aver ideato e curato questa progettualità con la consueta passione e rigore scientifico. Un grazie sincero al Prefetto di Lecce, dott. Natalino Manno, per la straordinaria sensibilità istituzionale e la collaborazione dimostrata nel favorire questo storico incontro, e alla Sindaca Silvia Salis per aver creduto fin da subito nel valore di questo gemellaggio d’intenti».

«La firma dell’Accordo di amicizia tra Genova e Galatone è un passaggio istituzionale che affonda le radici nella storia per costruire nuove opportunità di collaborazione tra i nostri territori – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – i rapporti tra la Repubblica di Genova e il Salento raccontano una pagina importante della nostra identità fatta di commercio, relazioni, scambi culturali e capacità di collegare comunità distanti tra loro. Oggi raccogliamo quell’eredità e la trasformiamo nell’obiettivo di rafforzare i legami tra le due città. Genova ha sempre costruito la propria storia aprendosi al mondo e questo accordo conferma la volontà di continuare a farlo, valorizzando le radici comuni e creando occasioni nuove per cittadini, imprese e istituzioni».

Il protocollo prevede l’attivazione immediata di tavoli di lavoro che coinvolgeranno associazioni, fondazioni, istituzioni e realtà imprenditoriali di entrambe le città. L’obiettivo è strutturare programmi e progetti condivisi per incrementare i flussi turistici e creare nuove opportunità di business per le aziende locali, capitalizzando l’esperienza di Genova nella promozione e nello sviluppo del territorio.