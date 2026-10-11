Lecce Run, Nfamara Njie e Mariangela Ceglia conquistano la prima edizione

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la prima edizione della “Lecce Run”, la gara podistica che ha animato le strade del capoluogo salentino, richiamando centinaia di podisti e appassionati della corsa e dello sport all’aria aperta. A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Nfamara Njie e Mariangela Ceglia, protagonisti di due ottime prestazioni che hanno permesso loro di imporsi nelle rispettive classifiche maschile e femminile. Nella gara maschile, il tesserato dell’Atletica Casone Noceto ha tagliato il traguardo con il tempo di 31:35, dimostrando grande condizione atletica e confermandosi il più veloce sul percorso di 10 chilometri, articolato in due giri. La partenza e l’arrivo sono stati allestiti in via Salvatore Trinchese, da dove gli atleti si sono lanciati alla conquista della vittoria, attraversando alcune delle strade più caratteristiche della città.

Njie si è reso protagonista di una prova magistrale, riuscendo a fare la differenza e a mantenere un ritmo sostenuto fino al termine della competizione. Alle sue spalle si è classificato Giovanni Rizzi, portacolori dell’Atletica Pro Canosa, che ha concluso la gara in seconda posizione assoluta con un distacco di 38 secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio è salito Giammarco Buttazzo della Buttazzo Runners Asd, autore di una prova positiva chiusa con il tempo di 33:26. La competizione ha rappresentato un importante appuntamento per il calendario podistico regionale, essendo valevole come 13esima tappa del circuito Corri Puglia e come 12esima prova del circuito Salento Street.

Due circuiti che richiamano numerosi atleti e società sportive, contribuendo alla diffusione della pratica della corsa e alla valorizzazione delle manifestazioni podistiche sul territorio pugliese. Anche la prova femminile ha regalato momenti di grande interesse, con Mariangela Ceglia capace di imporsi grazie a una prestazione di assoluto rilievo. L’atleta della Happy Runners Altamura ha fermato il cronometro sul tempo di 38:19, conquistando la vittoria e riuscendo a precedere le avversarie al termine di una gara affrontata con determinazione e regolarità.

Alle sue spalle si è classificata Agnese De Luca della Asd Cursores, seconda con il tempo di 38:57. Terza posizione per Luce Passaseo della Buttazzo Runners Asd, che ha completato il percorso in 40:05. Le tre atlete hanno così animato la competizione femminile, offrendo una prova combattuta e contribuendo allo spettacolo sportivo della giornata. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lecce e dalla Provincia di Lecce, è stata organizzata dalla Tre Casali Asd, società presieduta da Gianluca Quarta, con l’egida della Federazione italiana di atletica leggera. Un lavoro organizzativo che ha permesso agli atleti di confrontarsi in un contesto suggestivo, attraversando le vie del centro storico e alcune delle principali arterie che circondano il quartiere antico.

La Lecce Run ha rappresentato anche un’occasione per vivere la città da una prospettiva diversa, trasformando le strade urbane in un percorso dedicato allo sport, alla condivisione e alla partecipazione. La presenza di centinaia di podisti ha contribuito a rendere l’evento particolarmente vivace, coinvolgendo non soltanto gli atleti in gara, ma anche gli appassionati e i cittadini che hanno seguito la manifestazione lungo il tracciato. Accanto alla prova competitiva sui 10 chilometri, spazio anche alla Family Run, la gara non competitiva sulla distanza di 5 chilometri. L’iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo la possibilità di prendere parte alla giornata sportiva senza l’obiettivo del risultato cronometrico. Un appuntamento pensato per promuovere uno stile di vita attivo e avvicinare alla corsa persone di tutte le età, valorizzando soprattutto il piacere di praticare sport insieme. Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati celebrati i protagonisti della prima edizione della Lecce Run.

Riflettori puntati, naturalmente, su Nfamara Njie e Mariangela Ceglia, vincitori di una manifestazione che ha saputo coniugare agonismo, partecipazione e promozione del territorio. L’evento si è svolto nell’ambito del “Memorial Giovanni Costantini e Giovanna Palmisano”, dedicato alla memoria dei due atleti leccesi recentemente scomparsi, entrambi tesserati con la società organizzatrice. Un ricordo sentito che ha conferito alla manifestazione un significato ancora più profondo, legando la passione per la corsa al valore della memoria e al senso di appartenenza alla comunità sportiva. La prima edizione della Lecce Run si chiude dunque nel segno dello sport e della partecipazione, con risultati di rilievo nelle classifiche maschile e femminile e una significativa presenza di appassionati. Una giornata che ha portato la corsa nel cuore di Lecce, rendendo omaggio a due figure legate al mondo dell’atletica locale e ponendo le basi per il futuro della manifestazione.