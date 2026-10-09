Nubifragio e folate di vento piegano il Capoluogo e i Comuni del Nord Salento: strade invase dall’acqua e disagi per le famiglie

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SALENTO – Una violenta perturbazione accompagnata da intense precipitazioni e forti raffiche di vento si è abbattuta nelle prime ore della mattinata sul Capoluogo e su vasta parte della provincia, provocando marcati rallentamenti alla circolazione stradale e disservizi diffusi. L’ondata di maltempo, culminata in un fitto rovescio durato circa un’ora, ha determinato il repentino allagamento di diverse arterie viarie e il blocco di numerosi veicoli lungo le carreggiate.

A Lecce le criticità si sono concentrate in particolar modo negli snodi di Settelacquare e nella zona dei Ponticelli verso Castromediano, coincidendo con gli orari di apertura degli istituti scolastici e producendo vistosi accodamenti.

Infiltrazioni d’acqua sono state registrate anche all’interno del liceo “Banzi-Bazzoli”, riproponendo le criticità legate alla tenuta delle strutture scolastiche di fronte a eventi meteorologici concentrati.

Il quadro operativo è apparso complesso anche nei centri del Nord Salento, tra cui Squinzano, Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Veglie e Salice Salentino, oltre che lungo la fascia costiera di Porto Cesareo.

A Squinzano l’accumulo d’acqua lungo le vie cittadine ha causato l’allagamento di locali posti a piano terra e lo spegnimento di diversi autoveicoli in transito, rendendo necessario il supporto dei residenti per mettere al sicuro gli occupanti rimasti bloccati negli abitacoli. Tra le concause dell’insufficiente deflusso idrico figura anche la presenza di fogliame e detriti a ridosso delle caditoie stradali.

La fase di instabilità atmosferica ha portato la Protezione Civile a confermare lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio salentino, sollecitando cautela nelle fasi di spostamento e il costante monitoraggio dei punti di drenaggio urbano.