SALICE SALENTINO (Lecce) – Sono già al vaglio dei Carabinieri i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto messo a segno nella notte ai danni dell’area di servizio Esso lungo la strada statale 7ter, nel territorio di Salice Salentino.

A fare la scoperta e ad allertare i militari della locale Stazione è stato il personale alla riapertura, quando è apparso chiaro che qualcuno si era introdotto nei locali durante le ore notturne. Da una prima ricostruzione effettuata durante il sopralluogo, i malviventi avrebbero agito passando dal retro dell’edificio, forzando una finestra per guadagnare l’accesso all’interno.

Ancora da quantificare con esattezza l’entità del danno, sebbene il bottino sembri ingente: dagli espositori e dai depositi mancano infatti tabacchi, biglietti “Gratta e Vinci” e sigarette elettroniche. Le indagini proseguono ora incrociando i rilievi effettuati sul posto con le immagini acquisite dagli impianti di sicurezza dell’area.