Terme di Santa Cesarea, una nuova sfida per il rilancio dell’Albergo Palazzo: asta pubblica per attrarre grandi investitori

SANTA CESAREA TERME – Riportare l’Albergo Palazzo agli antichi splendori, attrarre nuovi investitori nazionali e internazionali e trasformare uno dei luoghi più affascinanti della costa salentina in un punto di riferimento dell’ospitalità di qualità. È questo l’obiettivo della nuova operazione avviata dalle Terme di Santa Cesarea, che compiono un altro importante passo nella strategia di rilancio e valorizzazione del proprio patrimonio turistico e ricettivo. Il buon trend della struttura nell’ultimo anno, ha consentito di arrivare sul mercato in una posizione di forza. Con la delibera del 12 ottobre 2026, il Consiglio di amministrazione della società ha dato il via libera all’asta pubblica per l’affitto del ramo d’azienda dell’Albergo Palazzo, comprendente la struttura alberghiera e i relativi servizi, tra cui la ristorazione. Un’operazione che punta a intercettare l’interesse di operatori qualificati del settore turistico, grandi gruppi alberghieri e importanti brand dell’ospitalità, capaci di investire sul futuro di una struttura dal fascino straordinario.

L’Albergo Palazzo rappresenta molto più di una semplice struttura ricettiva. È un simbolo della storia e dell’identità di Santa Cesarea Terme, un luogo che custodisce il ricordo di una stagione irripetibile, quando, negli anni Cinquanta e Sessanta, era meta privilegiata di artisti, personaggi dello spettacolo e grandi protagonisti della musica italiana, comprese le stelle del Festival di Sanremo. Un passato prestigioso che oggi può diventare il punto di partenza di una nuova stagione di crescita.

A rendere unica questa opportunità è anche la posizione dell’albergo, che svetta sul mare di Santa Cesarea Terme, affacciandosi su uno dei panorami più suggestivi del Mediterraneo. Una cornice naturale mozzafiato, capace di conquistare i visitatori e di offrire agli investitori un contesto di assoluto pregio. Il complesso dispone inoltre di spazi dedicati all’ospitalità e di un servizio di ristorazione di qualità, con importanti potenzialità di ulteriore valorizzazione.

La procedura prevede un contratto di affitto della durata di vent’anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci, e un canone annuo a base d’asta di 200mila euro, soggetto a offerte al rialzo. Si tratta dunque di una prospettiva imprenditoriale di lungo periodo, pensata per favorire investimenti strutturali, interventi di ammodernamento e progetti capaci di accrescere la competitività dell’offerta turistica. L’operazione non si limita alla ricerca di un nuovo gestore, ma punta a individuare un partner imprenditoriale con una visione di sviluppo, in grado di coniugare il valore storico dell’immobile con i più elevati standard dell’accoglienza contemporanea. La procedura terrà conto, infatti, non soltanto dell’offerta economica, ma anche della qualità del progetto di valorizzazione, delle prospettive di sviluppo e delle possibili collaborazioni con altre realtà economiche.

“Le Terme di Santa Cesarea sono una grande realtà che deve saper dialogare con altri importanti brand per attrarre risorse e migliorare sempre di più i propri servizi – spiega il presidente Piero Anselmi – I buoni risultati conseguiti in questo breve lasso di tempo ci invogliano a continuare sulla strada di una crescita che non può essere autoreferenziale. Dobbiamo essere capaci di creare nuove sinergie e di portare nuove risorse sul territorio. L’obiettivo è valorizzare tutto il nostro patrimonio, rafforzare l’offerta turistica e costruire opportunità di sviluppo che producano benefici per l’intera economia locale”.

La nuova asta si inserisce in un disegno più ampio di rinnovamento e rilancio delle Terme di Santa Cesarea, fondato sulla capacità di aprirsi al mercato, coinvolgere operatori di primo piano e integrare sempre di più il turismo termale con l’ospitalità alberghiera, la ristorazione e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio. “Vogliamo che l’Albergo Palazzo torni a essere un luogo di eccellenza e un simbolo dell’ospitalità salentina”, prosegue il presidente. “Abbiamo un patrimonio straordinario, una storia prestigiosa e una posizione che pochi alberghi possono vantare. Oggi abbiamo l’opportunità di mettere insieme queste caratteristiche con l’esperienza e la capacità di investimento di grandi operatori del settore. La nostra ambizione è creare le condizioni perché Santa Cesarea Terme possa attrarre sempre più visitatori, ampliare la propria offerta e competere su mercati turistici sempre più importanti”.

La valorizzazione dell’Albergo Palazzo potrà inoltre contribuire a rafforzare l’attrattività di Santa Cesarea Terme oltre i tradizionali periodi di maggiore affluenza, favorendo un turismo di qualità, nuove collaborazioni imprenditoriali e ulteriori opportunità per l’indotto locale. L’avviso stabilisce che gli operatori interessati potranno presentare le proprie offerte entro le ore 12 del 14 dicembre 2026. Sono previsti interventi obbligatori di manutenzione e adeguamento funzionale a carico dell’aggiudicatario, con l’obiettivo di accompagnare il rinnovamento della struttura. La procedura prevede anche la tutela dei diritti acquisiti dal personale attualmente impiegato nell’albergo. Per le Terme di Santa Cesarea si apre dunque un nuovo capitolo, nel segno della continuità con la propria storia e della volontà di guardare al futuro. La sfida è restituire all’Albergo Palazzo il ruolo che merita, facendo incontrare il fascino di un luogo leggendario con le competenze, le risorse e le idee di una nuova imprenditoria turistica.

L’ambizione è chiara: far tornare l’Albergo Palazzo a essere una delle grandi destinazioni dell’ospitalità italiana, creando valore per Santa Cesarea Terme e per tutto il Salento.

L’avviso integrale, il disciplinare e la documentazione tecnica sono disponibili sul sito istituzionale www.termesantacesarea.it, nella sezione Amministrazione Trasparente.