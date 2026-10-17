Torna da domani a Lecce il “Lupiae Guitar Arts Festival”: cinque appuntamenti tra la Chiesa del Rosario e il Museo Castromediano con la musica del cuore

LECCE – Come sempre un cartellone di spessore, quello del “Lupiae Guitar Arts Festival”, rassegna internazionale di chitarra e delle arti giunta alla sua sedicesima edizione e in programma a Lecce da domani, domenica 18 ottobre, al 13 dicembre 2026.

L’evento, organizzato dall’Accademia Lupiae di Lecce con patrocinio della Regione, Provincia e Comune di Lecce e Conservatorio Tito Schipa di Lecce, propone un programma di ampio respiro dedicato alla chitarra in tutte le sue forme e le sue anime e alle arti tutte, come spiega la maestra Gabriella Lubello, presidente della stessa Accademia e direttore artistico del festival: “Dire che la musica è un linguaggio universale è decisamente un luogo comune. Più raro invece è spiegarsi e spiegare al pubblico perché e come la musica sia e possa essere veramente un veicolo di comunicazione per tutti. Il “Lupiae Guitar Arts Festival” si propone, quindi, di favorire una cultura dell’ascolto – i concerti sono tutti offerti gratuitamente alla comunità – creando un contatto diretto tra pubblico e musicisti, che passa dal cuore. E di sensibilizzare altresì le nuove generazioni all’ascolto della musica di alto livello”.

Il cartellone di quest’anno prevede:

– 18 ottobre, Basilica del Rosario di Lecce (ore 18.30), doppio concerto per chitarra ed orchestra d’archi. Solisti i maestri Riccardo Calogiuri e Antonio Scarinzi. Orchestra d’archi composta da docenti e studenti del conservatorio “T. Schipa” e del Liceo Musicale “G. Palmieri” di Lecce

– 1 novembre, Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (ore 18.30), “Aeon Duo” (Giovanni Barbetta e Martina Cincotta, entrambi alla chitarra)

– 15 novembre, Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (ore 18.30),

duo “Equinox” (Giovanni Lanzini al clarinetto, Fabio Montomoli alla chitarra)

– 22 novembre, Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (ore 18.30), duo “Seta” (Simone Giliberti al violino, Giovanni Masi alla chitarra)

– 13 dicembre, Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (ore 18.30), duo “Ellipsis” (Fabio De Leornardis al violoncello, Alessandro Deiana alla chitarra).