LECCE – Un appuntamento di particolare rilievo internazionale arricchisce la 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina: protagonista sarà Simon Zhu, vincitore del Primo Premio al 57° Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova 2023, uno dei più prestigiosi riconoscimenti al mondo per giovani violinisti. Al suo fianco, al pianoforte, Simone Rugani, affermato interprete e raffinato musicista da camera, con una consolidata esperienza concertistica in Italia e all’estero. Il concerto si terrà domenica 13 dicembre alle ore 18 al Teatro Apollo di Lecce, con musiche di Beethoven, Paganini, Schumann e Ravel.

Nato in Germania, Simon Zhu si è imposto giovanissimo in numerosi concorsi internazionali, conquistando tra gli altri il primo premio alle competizioni di Poznan, Kloster Schöntal, Valsesia Musica, Zhuhai Mozart e Bydgoszcz, fino al secondo premio alla prestigiosa Menuhin Competition nel 2021. Il riconoscimento più importante è arrivato nell’ottobre 2023, con la vittoria del Premio Paganini, accompagnata dal premio speciale per la migliore esecuzione di un Concerto di Paganini. Un risultato che gli ha consentito di suonare il celebre “Cannone” di Guarneri del Gesù del 1743, lo storico violino appartenuto a Paganini.

Zhu ha debuttato alla Philharmonie di Berlino già nel 2015 e da allora si è esibito in importanti sale e festival internazionali. La sua formazione lo ha portato a studiare con importanti maestri, tra cui Salvatore Accardo, e attualmente con Ning Feng e Ana Chumachenco alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco. Suona un prezioso violino Zosimo Bergonzi, realizzato a Cremona intorno al 1760.

Al pianoforte sarà Simone Rugani, nato a Lucca nel 1993, vincitore di numerosi concorsi pianistici e cameristici e protagonista di concerti in prestigiose istituzioni italiane e internazionali. Particolarmente intensa è la sua attività cameristica, che lo ha portato a collaborare con musicisti di primo piano e a esibirsi in importanti festival e rassegne in Italia e all’estero. Diplomato con il massimo dei voti e con una formazione perfezionata in pianoforte e musica da camera, Rugani è attualmente docente di Musica da Camera al Conservatorio di Campobasso e pianista accompagnatore presso l’Accademia Internazionale di Imola.

Il programma della serata attraversa alcune delle pagine più significative del grande repertorio violinistico. Si apre con la Sonata n. 4 in la minore op. 23 di Ludwig van Beethoven, cui segue La campanella, terzo movimento del Concerto per violino e orchestra n. 2 op. 7 di Niccolò Paganini, nella celebre trascrizione per violino e pianoforte. La seconda parte propone la Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 121 di Robert Schumann e Tzigane, Rhapsodie de Concert di Maurice Ravel, pagina virtuosistica e di grande fascino, particolarmente congeniale alle straordinarie qualità tecniche ed espressive di Zhu.

Una serata che riunisce dunque quattro grandi compositori e due interpreti eccezionali, accomunati da una solida esperienza internazionale e da una particolare attenzione al repertorio cameristico.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

L. V. Beethoven – Sonata in la minore n. 4 op. 23

Presto

Andante scherzoso, più allegretto

Allegro molto

N. Paganini – “La campanella”, 3° movimento dal Concerto per violino e orchestra n. 2 op. 7

R. Schumann – Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 121

Piuttosto lento. Vivace

Molto vivace

Piano, semplice

Mosso

M. Ravel – Tzigane, Rhapsodie de Concert per violino e pianoforte

PREZZI BIGLIETTI – FASCIA A (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Promo Bimbi e Family 1+1: per questo spettacolo di Fascia A i bambini e i ragazzi fino a 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori. Per un adulto accompagnatore è prevista la tariffa Convenzioni.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzioni** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzioni** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* Convenzioni** e Speciale*** € 90

Per l’abbonamento online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 3,50.

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

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CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.