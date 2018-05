La rubrica “Food blogger in vetrina” oggi ospita la ricetta della cheesecake di Monica Vallan.

Monica vive a Milano, dopo numerose esperienze lavorative nel mondo della pubblicità e della comunicazione, nel 2017 ha deciso di aprire il blog www.gourmama.com grazie all’incitamento dei suoi due figli e dei suoi amici, per condividere i piatti che solitamente cucina per loro.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Tutto è nato un po’ per caso, in un momento in cui, libera da impegni lavorativi, avevo deciso di dedicarmi alla sistemazione delle mie innumerevoli ricette. È stata mia figlia Valentina, che 5 anni fa a soli 17 anni ha deciso di aprire un blog di moda e viaggi, a convincermi che sarebbe stata una bella idea non solo organizzare le mie ricette in modo sistematico, ma anche metterle a disposizione di tutte le persone che il cibo lo amano. Da qui ho sviluppato un progetto ben preciso, Gourmama, che è in sintesi un contenitore di tutte le mie passioni: comunicazione, fotografia, styling e, naturalmente, cibo. Cibo in senso lato, perché nel mio blog amo dedicare spazio anche all’informazione relativa al cibo, intesa come eventi e itinerari enogastronomici, ai prodotti, alle aziende, alla storia se alcune ricette ne hanno una particolare.

Cosa significa essere una food blogger?

Prima di aprire il blog non avevo assolutamente idea di quanto lavoro ci fosse dietro quelle pagine virtuali che a tutti capita quotidianamente di visitare. In particolare per un food blog, l’impegno è davvero notevole: l’ideazione della ricetta, lo studio degli abbinamenti e dei dosaggi, la ricerca accurata degli ingredienti, la realizzazione del piatto, gli scatti fotografici delle varie fasi della preparazione e della ricetta finita, lo studio della mise en place e dello styling. Molto lavoro, ma vi assicuro che se è una passione, come nel mio caso, tutto questo risulta piacevolissimo e divertente. E poi ci sono le altre attività, tutte estremamente interessanti, legate al cibo: fiere specializzate nel settore, eventi e tour enogastronomici, visite alle aziende, showcooking, lezioni di cucina, incontri con grandi Chef e con le “colleghe” food blogger, quasi tutte adorabili e pronte a sostenerti… salvo le eccezioni….

Quali sono le tue linee guida in cucina?

La mia cucina rispecchia la tradizione culinaria italiana ma con un tocco in più dato da un ingrediente particolare o poco conosciuto, suggerisco ricette ricercate ma facili da fare, ricette di altre culture, tutte accompagnate da una descrizione precisa e illustrate con numerose immagini che realizzo personalmente per facilitarne la realizzazione. Non cucino per il blog, cucino perché mi piace e lo faccio sempre per la mia famiglia o per gli amici ai

quali desidero proporre piatti sempre diversi.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

“Il calore confortante della stufa a legna, la farina sparsa sul vecchio tavolo da lavoro a cui arrivavo appena, l’aroma intenso dello strutto nella padella di ferro sul fuoco, la fragranza e il sapore inconfondibili del gnocco fritto”: così mi piace descrivere il momento in cui è nata la mia passione per la cucina, nella casa della mia adorata nonna in un delizioso paesino della provincia di Modena.

Si è sempre cucinato a casa: le nonne, la mia mamma e persino il mio papà, ognuno con le

proprie tradizioni e i propri cavalli di battaglia. Tradizioni famigliari a parte, mi piace sperimentare ma senza eccessi, amo riprodurre piatti di altre culture e talvolta mi diverto a replicare, soprattutto per quanto riguarda i dolci, le ricette di grandi maestri pasticceri: uno fra tutti il Maestro Iginio Massari.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Cosa voglio fare da grande?

Condividere le mie ricette, trasmettere la gioia di cucinare, di gustare, di presentare quanto

preparato, tenere informato chi mi legge su quello che succede nel mondo del cibo: questo è lo scopo principale di Gourmama.

E per chi ha passione ma non ha tempo, per chi proprio la passione non riesce a farsela venire, per chi la passione l’avrebbe anche ma non riesce a metterla in pratica, per chi vorrebbe avere sempre ospiti ma va in panico solo all’idea, ecco, in tutti questi casi e non solo, Gourmama cucina per voi e vi risolve il problema!

Vorrei incrementare la collaborazione con le aziende, soprattutto se poco conosciute, e parlare dei loro prodotti e proporre sempre più tour enogastronomici, per diffondere la cultura italiana del cibo e del buon bere.

Collaborare con le aziende e curarne i contenuti editoriali è un altro dei miei obiettivi: lavorare sul campo ed essere web editor del mio progetto mi ha insegnato molto e sarei lieta di partecipare alla realizzazione di un progetto editoriale per coloro che, per i più svariati motivi, non sono ancora entrati o lo sono in minima parte nel mondo dei social.

Cheesecake

Ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro:

180 gr di biscotti Digestive

75 gr di burro

800 gr di formaggio Philadelphia (a temperatura ambiente)

3 uova + 1 tuorlo

240 gr di zucchero semolato

150 ml panna fresca

estratto di vaniglia

qualche goccia di limone

per la copertura:

500 gr di fragole o di lamponi o 2 melagrane

20 gr di zucchero a velo

2 fogli di gelatina

Procedimento:

Per prima cosa preparare la tortiera, possibilmente a cerniera, rivestendola con carta da forno precedentemente bagnata e strizzata. Per farla aderire bene, imburrare leggermente la tortiera (attenzione a non esagerare con il burro perché in forno si scioglie e potrebbe colare dalla tortiera, creando uno sgradevole fumo e odore di burro bruciato).

Tritare finemente i biscotti, sciogliere il burro, unirlo ai biscotti, mescolare bene e creare la base della torta ponendo il composto nella tortiera livellandolo con un cucchiaio.

Mettere in forno per 5 minuti a 160° e lasciare raffreddare.

Lavorare uova e zucchero, aggiungere poco per volta il formaggio mescolando bene, aggiungere la panna, l’estratto di vaniglia e qualche goccia di limone. Versare il composto, che deve risultare cremoso e senza grumi, nella tortiera, rivestire lo stampo con carta stagnola e cuocere in forno a bagnomaria per 75 minuti a 175°.

Per cuocere a bagnomaria mettere lo stampo in un recipiente adatto al forno sufficientemente grande da contenere la tortiera e l’acqua per il bagnomaria; l’acqua non deve superare i 2/3 dell’altezza dello stampo.

A cottura ultimata, spegnere il forno e lasciare raffreddare la cheesecake a forno chiuso.

Per la copertura della cheesecake, mettere la colla di pesce in acqua fredda per farla ammorbidire; nel frattempo frullare con lo zucchero 300 gr di fragole o di lamponi.

Far sciogliere la colla di pesce in pochissima acqua calda, unire alle fragole/lamponi frullati e versare sopra la torta.

In genere preparo questo dolce un giorno prima dell’utilizzo perché il tempo di raffreddamento richiede parecchie ore.

Una volta completamente raffreddata, coprire la torta con le rimanenti fragole tagliate in modo regolare o i lamponi interi.

Se si usa la melagrana, spremere i chicchi di una melagrana e mezzo, tenendo da parte i rimanenti chicchi senza schiacciarli per la decorazione.

Unire lo zucchero a velo al succo, mescolare bene, unire la colla di pesce sciolta in pochissima acqua e versare sopra la torta. Posizionare in modo regolare i chicchi tenuti da parte e far riposare in frigorifero.

a cura di Claudia Forcignanò