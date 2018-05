La rubrica “food blogger in vetrina” propone la ricetta del Riso nero Artemide con crema di gorgonzola di Giulia Varetti.

Giulia Varetti è una uida turistica abilitata per le province di Vercelli, Novara e Pavia.

Dopo una laurea in Archeologia e un Master in Giornalismo, dal 2008 Giulia si occupa delle rubriche culturali di Radio City La Radio del Piemonte Orientale, di visite guidate tra Piemonte e Lombardia, del coordinamento delle attività del museo multimediale del riso di Casalbeltrame e di social media.

http://visitanovaravercelli.blogspot.it/

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Non essendo propriamente una foodblogger, quanto più una “comunicatrice” del territorio (arte e cultura non possono prescindere dall’enogastronomia!), ho deciso di aprire prima di tutto un blog/vetrina che raccontasse in un colpo d’occhio immediato i tre territori di mia competenza: sono infatti una guida turistica abilitata delle province di Vercelli, Novara e Pavia, l’area dove si produce più del 60% del riso d’Europa. Già conducevo (parliamo del lontano 2008!) le rubriche culturali di Radio City La Radio del Piemonte Orientale, che copre i territori di Vercelli, Biella e Novara, nel frattempo ho conosciuto molti colleghi con cui ho iniziato tante belle collaborazioni (www.esploraegusta.it ne è un esempio), sono nati i miei profili social Facebook e Instagram e, in parallelo, ho iniziato a collaborare con realtà produttive, agricole, culturali e turistiche. Ed eccomi qua, a parlare di cibo e arte, di prodotti tipici e tradizioni, di agricoltura e monumenti. Un percorso variegato ma omogeneo, pieno di amore per la mia terra del riso.

Cosa significa essere una food blogger?

Se elaborassi ricette mie impiegherei molto tempo in più. In realtà io racconto i prodotti tipici del mio territorio, intervisto chi li confeziona, chi coltiva le risaie, chi mette tutta la tradizione del riso nei suoi piatti. La mia attività è prettamente sui canali radio e social, per questo l’attività giornaliera è di circa un’ora al giorno. Ma non si smette mai di raccogliere materiali, di andare alla scoperta di nuovi dettagli: durante la programmazione di ogni mia visita guidata, infatti, non perdo mai l’occasione per trovare nuove tipicità, nuove eccellenze da raccontare e da proporre a chi questi territori non li conosce. E durante le visite beh, l’impegno è anche di 8 ore continuative al giorno, in lingue diverse, camminando, raccontando, fotografando e (devo essere sincera) divertendosi molto. C’è molta solidarietà sia con i colleghi che si occupano di turismo (siamo tutti liberi professionisti, ma siamo una grande squadra) e moltissima solidarietà con i blogger, perchè la mia è una figura trasversale e il mio lavoro accarezza quello dei blogger senza mai sovrapporsi completamente.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

La linea guida di base è “prodotti tipici del mio territorio”, che siano trasformati in ricette tradizionali o abbinati in modo innovativo. Il riso è quasi sempre protagonista: si tratta di un alimento talmente versatile da poter sposare qualsiasi tipo di cottura e qualsiasi tipo di abbinamento, anche molto azzardato!

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Mi ispiro quasi sempre a quello che ho studiato sul mio territorio e a ciò che mi raccontano i produttori, sia quelli con molta esperienza sia quelli giovani e intraprendenti. E poi a me stessa, al fatto che sono sempre di corsa, che ho due bimbi piccoli e poco tempo per preparazioni elaborate, quindi spesso si finisce con l’abbinare prodotti quasi in purezza… e questo ne esalta le caratteristiche, senza dubbio!

Quali traguardi ti sei prefissata?

Il mio blog è la vetrina del mio lavoro, i miei social sono il racconto live del mio lavoro e la mia voce è lo strumento per eccellenza che uso quotidianamente per raccontare la mia terra. Che è una terra turistica ma non sufficientemente conosciuta (anche se negli ultimi anni sta facendo passi da gigante!) quindi il mio obiettivo è quello di aiutare a farla crescere turisticamente grazie alle sue inaspettate risorse artistiche, monumentali, enogastronomiche e produttive… e grazie al mio racconto appassionato!

Riso nero Artemide con crema di gorgonzola

Ingredienti:

1 tazza da caffè colma per commensale di Riso nero Artemide

100 gr per commensale di Gorgonzola dolce

1 bicchiere di latte

Procedimento:

Versare il riso nero Artemide in abbondante acqua e portare a ebollizione senza salare.

Far bollire per circa 30 minuti (il riso nero Artemide è un riso integrale naturalmente pigmentato, ricco di antiossidanti e fibre, ottenuto dall’incrocio tra il riso nero Venere e un riso indica dal chicco lungo: essendo integrale richiede più cottura. Come il riso Venere, anche Artemide nasce a Casalbeltrame, nelle risaie tra Novara e Vercelli).

Nel frattempo sciogliere a bagnomaria il gorgonzola e, se necessario, diluire con il latte per rendere la crema meno densa.

Scolare il riso, impiattare e versare sopra la crema di gorgonzola.

Il salvacena perfetto!

a cura di Claudia Forcignanò