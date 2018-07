LECCE – I pescatori le bagnavano con l’acqua di mare e poi le condivano con i prodotti tipici della generosa terra salentina. La frisa è ormai un brand che significa Salento a chilometro zero. Croccante o più molle, a seconda di quanto si bagna, può essere condita in mille modi, anche se il pomodorino fresco non dovrebbe mai mancare. I turisti cominciano a scoprire questa specie di ciambella biscottata: la leggenda narra che fu Enea a introdurla una volta sbarcato a Porto Badisco. Prodotta con grano duro, oppure orzo e qualche volta anche a base di cereali, è ottenuta grazie a una doppia cottura in forno. Con i pomodori a chilometro zero della signora Tonia del Lido Malibù e un arricchimento di ortaggi cucinati secondo le più antiche tradizioni, il piatto è servito: tutto genuino e senza conservanti. A Torre San Giovanni (Ugento), di fronte a un mare mozzafiato, ci pensa la signora Tonia a raccontare, con le sue mani esperte, tutte le tradizioni enogastronomiche di una Puglia fatta di prodotti genuini e gustosi. Una donna che ha costruito la sua fortuna partendo da zero, con un piccolo chiosco, 32 anni fa. Qui è il tempio della dieta mediterranea, quella che tutti i medici consigliano di seguire: tanti ortaggi, frutta, verdura e pochi cibi grassi.

Tanti piatti della tradizione salentina continuano a conquistare i turisti. La parmigiana del Malibù potrebbe competere con quella dei migliori ristoranti della Puglia, ma ha una marcia in più: è prodotta in giornata, senza conservanti o ingredienti nocivi e con prodotti a chilometro zero. È così che si evolvono le aziende che lavorano nel turismo: uniscono le antiche tradizioni alle nuove tecniche del customer satisfaction e il piatto è servito per una rilassante esperienza in riva a una delle spiagge più belle d’Italia, fatta di sabbia bianca e mare pulito. La signora Tonia è attenta, come le buone madri di famiglia salentine, a ogni dettaglio della sua cucina mettendo al centro la pulizia e la freschezza dei cibi: il figlio Luca tiene sotto controllo ogni movimento in sala e cerca sempre di seguire con grande attenzione ogni cliente. È la ricetta di un successo che recepisce lo spirito dell’accoglienza salentina. Qui, in riva al mare, con una frisa davanti e la signora Tonia in cucina, ci si sente al sicuro e in buone mani: il relax e la salute sono assicurati.