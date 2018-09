LECCE – “Pensavo fosse uno scherzo e invece è tutto vero. È esilarante ma è tutto vero. Nella quarta audizione tenuta alla Camera dei deputati per l’indagine conoscitiva legata alla diffusione della xylella è stato proposto di coltivare mango e avocado al posto degli ulivi”. Lo afferma Paolo Pagliaro, dirigente nazionale di Forza Italia e responsabile comunicazione, cultura e turismo in Puglia.

“La geniale idea – prosegue – è del dottor Luigi Catalano, presidente della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (Soi). Bisogna trovare la soluzione per salvaguardare gli ulivi, specie quelli secolari, sono la nostra storia, il nostro paesaggio e poi potremmo anche pensare di diversificare con le coltivazioni. Ben vengano anche i frutti tropicali ed esotici ma, signori cari, giù le mani dagli ulivi. Non scherziamo per favore.

Il comparto olivicolo è fortemente identitario per la nostra terra oltre ad essere fonte primaria di sostentamento per tantissime famiglie, da sempre. – Conclude Pagliaro – Pensare soltanto a dei frutti simili in sostituzione degli ulivi potrebbe rappresentare e delineare una trasformazione del paesaggio che muterebbe non solo lo scenario ambientale ma inficerebbe gravemente sui nostri valori culturali e anche turistici. Bisogna continuare a studiare soluzioni che pongano al centro della ricerca sempre e comunque gli ulivi. Tutto il resto dopo».