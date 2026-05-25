“Sussurri del mare di mezzo” a Nasca il Teatro

LECCE – Il Conservatorio di musica Tito Schipa, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, presenta “Sussurri del mare di mezzo”, concerto in programma domenica 31 maggio, alle ore 20.45, a Nasca il Teatro, in via Siracusa 28 a Lecce. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Lecce e realizzato in collaborazione con Nasca, rientra nel percorso di produzione artistica Tito Schipa Music Factory, curato dalla Consulta degli studenti del Conservatorio.

Il programma del concerto attraversa il Mediterraneo inteso come spazio di relazione, memoria e incontro tra culture. Comprende brani della tradizione albanese, bulgara, turca, egiziana, arabo-andalusa, spagnola e occitana, accanto a composizioni originali e rielaborazioni. Tra i titoli in repertorio figurano Artigiana di Luma, I Thalassa, Elafos, Kopanitsa, Cecen Kizi, HicazZeybek, Bint al-Shalabyya, Lamma Bada, Meu Sidi Ibrahim, Espejo Sol y Luna e ReidGlorios di Giraut de Bornelh, dalla musica dei trovatori del XII secolo.

Sul palco si esibiscono Alessandro Chiga ai tamburi a cornice del Mediterraneo, MarcoGhezzo al violino, Samuel Mele a ‘ud, voce e ney, Morris Pellizzari a chitarra e voce e Dalila Spagnolo alla voce. La formazione restituisce una tavolozza sonora ampia, costruita sull’incontro tra strumenti, pratiche vocali e materiali musicali provenienti da diverse aree culturali.

La rassegnaTito Schipa Music Factorypromuove il talento degli studenti del Conservatorio e offre alla città concerti di grande qualità, frutto della formazione, della ricerca e della capacità di sperimentare dei giovani artisti, alcuni dei quali già di consolidata esperienza, che dalle aule approdano ai palcoscenici. Sussurri del mare di mezzo si inserisce in questa prospettiva, valorizzando il Mediterraneo come orizzonte sonoro e culturale in cui tradizione e contemporaneità continuano a generare nuove forme di ascolto.

L’ingresso è gratuito con tessera Nasca/GoodVibes.