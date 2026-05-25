“Regoliamoci. Il Tribunale entra in classe”: a Trepuzzi un incontro sulla legalità

TREPUZZI – Un pomeriggio dedicato alla legalità, all’educazione civica, alla responsabilità sociale e al rapporto tra diritti e doveri. Si terrà martedì 26 maggio, alle ore 17.30, nell’Aula consiliare del Comune di Trepuzzi, l’incontro “Regoliamoci. Il Tribunale entra in classe”, promossa dal Comune di Trepuzzi e la Presidenza del Consiglio comunale con l’associazione “La Piramide” di Taviano, patrocinato dal Comitato Pari Opportunità della Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni del nord Salento.

L’iniziativa nasce come progetto di legalità scolastica rivolto in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ma aperto alla cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni ai temi della legalità, della giustizia sociale, della convivenza civile, dei diritti umani e del rispetto delle regole, stimolando una riflessione concreta sui comportamenti quotidiani e sulle conseguenze, anche giudiziarie, di condotte devianti o illegali.

Il progetto intende rendere più comprensibile e vicino il funzionamento della giustizia attraverso una modalità partecipativa e coinvolgente. Dopo una prima parte introduttiva dedicata alla presentazione dei codici, della Costituzione italiana e del rapporto tra diritti e doveri, i ragazzi saranno coinvolti in attività di confronto, quiz, simulazioni e giochi di ruolo.

Il cuore dell’incontro sarà la simulazione di un processo penale: alcuni studenti assumeranno il ruolo di protagonisti del processo penale (giudice, pubblico ministero, avvocati, imputato, ma anche persona offesa e testimoni) in modo che attraverso un approccio pratico alla giustizia, possano comprendere il valore della responsabilità personale. Il tema potrà riguardare situazioni vicine alla quotidianità dei ragazzi, come episodi di bullismo o lesioni personali di lieve entità, ma anche la violazione della privacy attraverso l’uso improprio degli smartphone; il tutto con l’intento di stigmatizzare ogni forma di violenza.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione concreta di educazione alla legalità, non come concetto astratto, ma come esperienza viva, quotidiana, vicina alle loro scelte e alle loro relazioni – dichiara la presidente del consiglio comunale, Anna Maria Capodieci.- Portare simbolicamente il Tribunale “in classe” significa aiutare gli studenti a comprendere che ogni diritto cammina insieme a un dovere, e che il rispetto delle regole è la base di una comunità più giusta, più consapevole e più responsabile. Come Presidenza del Consiglio comunale abbiamo voluto sostenere questo percorso perché crediamo che le istituzioni debbano dialogare con la scuola, con le famiglie e con il territorio, soprattutto quando si parla di giovani, cittadinanza attiva e convivenza civile. Ringrazio l’Associazione La Piramide, le professioniste coinvolte e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questo importante momento di confronto».

Nel corso della giornata sarà dato spazio anche alla dimensione emotiva e psicologica dell’esperienza: nel corso del progetto, infatti, i ragazzi verranno coinvolti nella valutazione di dinamiche comportamentali singole e di gruppo ed al termine della simulazione, i partecipanti saranno guidati in un momento di discussione e riflessione su ciò che è emerso, sulle emozioni provate, sui comportamenti corretti o sbagliati e sugli apprendimenti maturati.

Interverranno l’avv. Federica De Giorgi, avvocato minorile e di famiglia del Foro di Lecce, l’avv. Federica Amante, avvocato penalista del Foro di Lecce, e la dott.ssa Marta De Rinaldis, psicologa esperta in psicologia scolastica.

A conclusione dell’incontro è previsto un momento simbolico dedicato al “contratto con i compagni”, un impegno al rispetto delle regole, dei diritti degli altri e del dialogo costruttivo anche nelle situazioni di conflitto.

“Regoliamoci. Il Tribunale entra in classe” rappresenta un’occasione per costruire comunità, rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e territorio e promuovere nelle nuove generazioni una cultura della legalità fondata sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sul rispetto reciproco.