LECCE – L’Associazione ASTRA, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Lecce hanno organizzato la prima presentazione a Lecce per giovedì 18 ottobre, alle ore 18,30, del libro “Ahimè parlo il francese” (Manni Editore), presso la sede della Feltrinelli in via Templari a Lecce.

In queste pagine, scritte rileggendo gli appunti e i ricordi che suo padre conservava gelosamente, Emanuele, uno degli otto figli del grande statista salentino propone, in modo mirabile, leggero ed efficace, specialmente alle giovani generazioni, la possibilità di scoprire o di ri-scoprire un nostro salentino puro del secolo scorso, l’Onorevole professore Giuseppe Codacci-Pisanelli, che grazie al suo impegno politico, sociale, umano e familiare è stato un grande testimone dei valori alti e che anche grazie a lui oggi, solo per fare due esempi, noi possiamo avere la Carta Costituzionale e l’Università del Salento.

Il libro sarà presentato dallo stesso autore, Emanuele Codacci-Pisanelli e dal professore Wojtek Pankiewicz, già docente di Diritto Pubblico presso l’Università del Salento, grande amico e collaboratore dell’Onorevole professore Giuseppe Codacci –Pisanelli.