F.Oli.

LECCE – Scippata per strada rimane ferita e viene soccorsa dai sanitari del 118. E’ accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, lungo viale Otranto angolo con via Leuca a pochi passi dalla sede dell’Agenzia delle Entrate. Vittima: una donna rumena avvicinata da un giovane in sella ad uno scooter con il volto parzialmente coperto da un casco a padella. Il malvivente ha strattonato la vittima fuggendo con una borsa con all’interno il cellulare, un portafogli (con 50 euro) e i documenti personali.

La malcapitata è caduta per terra. E’ rimasta lievemente ferita e ha chiesto l’intervento di un’ambulanza. I sanitari, giunti sul posto, hanno medicato la donna riscontrando un lieve indolenzimento ad un braccio. La donna ha denunciato lo scippo ai carabinieri. Ai militari non ha saputo fornire altri dettagli.

Appena 24 ore prima un altro borseggio si era consumato a Lecce lungo via Lodi nelle vicinanze di un supermercato. Anche in questo caso ad agire era stato un bandito solitario sempre in sella ad uno scooter. I carabinieri dovranno ora appurare se i due scippi siano stati compiuti sempre dallo stesso soggetto.