di Gaetano Gorgoni

LECCE – La ministra del Sud Barbara Lezzi ha incontrato gli agricoltori in Prefettura, in compagnia della sottosegretaria Pesce, del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e del governatore della Puglia Michele Emiliano: servono i soldi e la sburocratizzazione per i reimpianti subito. I decreti attuativi per i reimpianti sono pronti, ma mancano le firme: questi ultimi sono provvedimenti fondamentali perché consentono di espiantare e di reimpiantare le specie resistenti. “Un parlamentare del Movimento 5Stelle ha inserito un emendamento al decreto che non velocizza le cose (espianto e reimpianto nello stesso momento) – spiega Michele Emiliano – Ora lavoriamo per risolvere questo problema: dobbiamo sostituire 20 milioni di alberi e ricostituire la capacità produttiva azzerata”. Gli interventi governativi dovrebbero permettere di tagliare i lacci burocratici per gli interventi. I soldi ci sono, ma con il governo cadrà a breve con la mozione di sfiducia della Lega già depositata. I sindaci leccesi intervenuti in Prefettura sono solo 30 su 97. I rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle hanno smesso di fare gli streaming di tutti gli incontri istituzionali: i giornalisti vengono messi in sala d’attesa e alla fine entrano per le interviste. Coldiretti lancia l’allarme sui fondi: bisogna fare in fretta perché tante imprese agricole stanno collassando. I 300 milioni devono essere messi subito a disposizione.

Per ora ci sono 30 milioni dei fondi CIPE già disponibili per il 2018. Non si avevano più notizie dei 70 milioni di euro per il 2019, ma la ministra ha rassicurato tutti: i soldi saranno messi a disposizione presto. In totale le risorse promesse ammontano a 400 milioni. Intanto, la ministra Lezzi, appena prende la parola, annuncia che i decreti attuativi per i reimpianti sono pronti. Ma c’è un piccolo particolare: mancano le firme dei ministri e tra questi quella di Centinaio. Si è affrontato anche il problema dei frantoi: servono soldi per sostenerli perché boccheggiano e molti hanno già venduto i macchinari. Per rimettere in piedi il settore molti produttori chiedono che si incentivino le cooperative di agricoltori, ma con il governo che cade è tutto un salto nel buio. “Con la fine dell’accordo di governo restano in sospeso tanti problemi” – puntualizza Emiliano. Intanto Barbara Lezzi annuncia che mai il Movimento 5 Stelle governerà con il Pd: “Un partiti che ha difeso solo le banche in passato non può stare con noi. Con la Lega abbiamo rotto perché abbiamo detto no a una legge scritta da Siri, a favore dei ricchi, la flat tax”.

XYLELLA: COLDIRETTI PUGLIA, PERSE 3 OLIVE SU 4 CROLLO PRODUZIONE OLIO – 73%

Coldiretti Puglia chiede a politici e istituzioni di accelerare. I dati forniti sono allarmanti: “A causa della Xylella fastidiosa sono andate perse quasi 3 olive su 4 in provincia di Lecce con il crollo del 73% della produzione di olio di oliva nell’ ultimo anno. E’ quanto emerge da un’analisi elaborata da Coldiretti Puglia sulla base dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e illustrato in occasione dell’incontro a Lecce con il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

“Da quando è stata confermata la presenza della Xylella fastidiosa a Lecce, la produzione di olio ha subito un trend negativo che rischia di diventare irreversibile, con il minimo storico di 5.295 tonnellate prodotte nell’ultima campagna 2018/2019. L’avanzata della malattia ha lasciato milioni di ulivi secchi dietro di sé, come rappresentato dalla perdita produttiva che si è allargata a macchia d’olio, man mano che la Xylella ‘camminava’ indisturbata sul territorio. Il contagio in 6 anni inesorabilmente si è spostato a nord ad una velocità di più 2 chilometri al mese”, ha denunciato il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele, a capo della delegazione di agricoltori e frantoiani di Coldiretti Puglia e Unaprol.

“Abbiamo chiesto al Ministro Lezzi che i 300 milioni di euro di risorse aggiuntive, oltre ai 70 per il 2019 già stanziati dal CIPE, arrivino realmente agli agricoltori e alle loro famiglie che non possono più produrre olive e olio, a favore di nuovi impianti resistenti, con l’indispensabile chiarezza e semplificazione per i reimpianti, e ai frantoiani che stanno svendendo all’estero pezzi di frantoi”, ha continuato Cantele.

Agricoltori senza reddito da 6 anni, milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia, 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell’olio extravergine di oliva, con un trend che rischia di diventare irreversibile – denuncia Coldiretti Puglia – se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare dopo anni di tempo perduto inutilmente il ‘disastro colposo’ nel Salento e rilanciare la più grande fabbrica green italiana.

“Serve chiarezza e semplificazione dell’iter dei reimpianti e una strategia condivisa tra governo e unione europea per far fronte alla strage che ha devastato 21 milioni di ulivi, mettendo in ginocchio il settore olivicolo del Salento, deturpando il patrimonio paesaggistico, con un danno stimato per difetto di 1,2 miliardi di euro ed il dimezzamento della produzione pugliese di olio di oliva che rappresenta oltre il 50% di quella nazionale”, ha concluso il presidente Cantele.

Dall’autunno 2013, data in cui è stata accertata su un appezzamento di olivo a Gallipoli, la malattia – sottolinea Coldiretti Puglia – si è estesa senza che venisse applicata una strategia efficace per fermare il contagio che, dopo aver fatto seccare gli ulivi leccesi, ha intaccato il patrimonio olivicolo di Brindisi e Taranto, con effetti disastrosi sull’ambiente, sull’ambiente, l’economia e sull’occupazione.

Campagna

LE – ADRIATICO

LE – SUD

LE – NORD

LE – EST

LE – IONICO

Totale

Variazione %

2017-2018

3.613,32

6.726,81

1.778,42

2.307,65

5.161,47

19.587,68

– 73%

2018-2019

814,99

2.117,94

788,02

441,5

1.132,84

5.295,28

Totale olio prodotto (tonnellate).

XYLELLA, LE PROPOSTE DI AGRINSIEMEPUGLIA AL MINISTRO LEZZI

Il coordinamento di Agrinsieme Puglia, che riunisce le federazioni regionali di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, ha partecipato all’odierno incontro in prefettura a Lecce con il Ministro per il Sud Barbara Lezzi ed il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per fare il punto sull’emergenza Xylella.

Durante il confronto Agrinsieme Puglia, rappresentata dal coordinatore Tommaso Battista, ha

ha presentato un “piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” partendo dal recente “decreto legge emergenze” di cui è essenziale attuare con tempestività il decreto attuativo, necessario per lo sviluppo e la riconversione delle zone interessate da Xylella che comprenda misure concepite secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi.

Secondo il coordinamento di Agrinsieme risulta necessarioprevedere una ripartizione delle risorse tra le varie misure che privilegi in maniera determinante quelle destinate alle imprese agricole in forma singola e associata ed in particolare indirizzate a sostenere la liquidità delle imprese agricole colpite dalla patologia compensando le perdite di reddito subite e riducendo gli oneri finanziari di qualsiasi natura su di esse gravanti. Occorre – ha sostenuto il coordinamento di Agrinsieme – favorire gli investimenti nelle aziende agricole colpite coprendo i costi di espianto e reimpianto degli oliveti con cultivar tolleranti. Dovranno costituire spese ammissibili tutte le spese connesse a tali riconversioni, ivi compreso lo smaltimento del legno ottenuto. Per tali interventi occorrerà garantire un tasso di cofinanziamento il più elevato possibile in base alle normative comunitarie e valutando anche di negoziare con le istituzioni comunitarie apposite deroghe ai principi in materia di aiuti di stato considerando la particolare situazione.

Inoltre è necessario potenziare le forme di incentivo in vigore per l’insediamento di nuove imprese agricole ed il subentro ad aziende che non intendono proseguire l’attività, finanziare l’attività di formazione e informazione agli olivicoltori tramite le organizzazioni agricole di rappresentanza in maniera da aumentare le conoscenze sulle misure di contrasto e prevenzione della diffusione del batterio nonché le possibilità di finanziamento accordate alle imprese, varare con le risorse residue una misura indirizzate ai frantoi dell’area infetta per la perdita di fatturato subita rispetto agli anni precedenti a parziale indennizzo una tantum del decremento di fatturato ed in base alla normativa del “de minimis”. Per Agrinsieme, inoltre, è importante promuovere la filiera legno-energia e della coltivazione di specie legnose sulla base di una adeguata pianificazione territoriale ed infine superare i vincoli paesaggistici non disciplinati dall’art. 8 del decreto emergenze.

Bari, 9 agosto 2019