Furti a Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone: la minoranza chiede l’installazione di telecamere intelligenti

I consiglieri comunali de “il Cuore di Minerva”, Ettore Caroppo, Lorenzo Rizzello e Maria Antonietta Cagnazzo, hanno presentato oggi 25 maggio, un atto di indirizzo urgente: “I cittadini chiedono risposte concrete contro l’ondata di furti. Il noleggio a lungo termine permette di agire subito senza pesare sui bilanci.” Coinvolti il Prefetto di Lecce e i vertici comunali.

MINERVINO DI LECCE – Una risposta immediata, tecnologica e concreta all’escalation di furti che nelle ultime settimane ha colpito le abitazioni e le attività commerciali di Minervino di Lecce e delle frazioni di Cocumola e Specchia Gallone. Questo l’obiettivo della proposta di deliberazione consiliare depositata dai Consiglieri Comunali di opposizione, Cagnazzo Maria Antoinietta, Lorenzo Rizzello e primo firmatario Ettore Caroppo, e indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce. L’atto d’indirizzo politico-amministrativo chiede l’attivazione urgente delle procedure per l’affidamento, tramite la formula del noleggio a lungo termine per 36 mesi, di un sistema integrato di videosorveglianza stradale intelligente e lettura targhe (OCR), da collegare direttamente con le sale operative della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.

Sull’iniziativa, il Consigliere Comunale Ettore Caroppo ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il ruolo di un Consigliere Comunale, specialmente se di opposizione, non può e non deve limitarsi alla sola critica politica. Già in passato sono stati presentati dei progetti per richiedere il finanziamento per la video-sorveglianza senza ottenere dei risultati in virtù di alcuni parametri. Davanti all’odierno allarme sociale causato dai ripetuti furti nel nostro territorio, abbiamo il dovere morale e istituzionale di proporre soluzioni pratiche e immediatamente realizzabili per tutelare le nostre famiglie anche se questo incide sul Bilancio dell’Ente. La sicurezza non ha colore politico. Con questo atto offriamo all’Amministrazione uno strumento già strutturato che, tramite il noleggio a lungo termine, garantisce efficacia immediata, costi certi e manutenzione inclusa, senza bloccare la possibilità di intercettare futuri finanziamenti regionali o ministeriali. Ringraziamo di cuore la locale Stazione dei Carabinieri per lo straordinario sforzo quotidiano e auspichiamo che l’intero Consiglio Comunale converga all’unanimità su questa proposta per ridare serenità a Minervino, Cocumola e Specchia Gallone.”

Il documento inviato al Comune attiva contestualmente la richiesta ai responsabili dei servizi competenti (Patrimonio/Polizia Municipale ed Economico-Finanziario) per l’immediata istruttoria tecnica e contabile, al fine di portare la proposta al voto nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.