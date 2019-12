LECCE – Si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019, negli spazi di Icaro Space in Viale Finlandia, 11 a Lecce, la prima edizione della rassegna itinerante “Il volo dei libri”. L’inaugurazione è prevista alle ore 16.00 del 14 dicembre, alla presenza del sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

L’evento vede il patrocinio morale della Regione Puglia, dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale Regione Puglia e del Comune di Lecce.

Un evento che nasce dalla collaborazione tra la casa editrice I libri di Icaro e l’associazione culturale InventiamoEventi, pensato come un’importante manifestazione di ampio respiro che possa coinvolgere il campo dell’editoria, con l’auspicio che diventi un appuntamento annuale tra gli editori e i lettori.

L’iniziativa prevede uno spazio espositivo in cui le più importanti case editrici pugliesi potranno promuovere e presentare libri di ogni genere e per ogni tipo di pubblico. Nelle due giornate nelle quali si svilupperà la rassegna, si susseguiranno incontri culturali, presentazioni di libri e altri appuntamenti che vedranno protagonisti scrittori pugliesi e personaggi del mondo della cultura. Nel programma sono inserite anche iniziative dedicate ai più piccoli, pensati per avvicinare i bambini alla lettura.

Si parte sabato alle 16.15 circa con la presentazione di “Grimildonia” di Annamaria Colomba, (L’Officina delle Parole), per proseguire con la Caccia al tesoro di Ser Galileo a cura di Antonella Miccoli e la presentazione de “Il Giornalibro. Il covo dei birbanti” dell’Associazione La Saratambula, (Sogni di Carta). Spazio poi alla presentazione del libro “Trappole” di Pino De Luca (Il Raggio Verde), alla quale seguirà la presentazione “Nei tuoi arcobaleni” di Marcello Buttazzo, (edizioni IQdB) e quella, in anteprima nazionale, del libro “L’ultima tarantata” di Pietro Zauli, (I libri di Icaro). Concluderà la prima giornata, alle 20.30, Fabio Siciliani con il suo ultimo libro “Semantica preghiera” (I libri di Icaro) che coglierà l’occasione per presentare il progetto di reading poetico “Il Circo”.

Nella giornata di domenica si inizia alle 10.15 con l’incontro con l’autrice Alessandra Politi e il suo ultimo libro “Il coraggio nasce col sole” (Edizioni Esperidi), al quale seguiranno la presentazione del libro “Il sentiero degli orfani” di Giovanni Capurso (Alter Ego Edizioni) e Maria Grazia Presicce, con “Cce ssi mangia crai? A Donna Menga” (Edizioni Milella).

Si riprende nel pomeriggio, alle ore 16.00, con Eleonora Protopapa, autrice del libro “I prigionieri del vicolo” (Edizioni Esperidi), Luisa Ruggio, con la quale si parlerà del suo romanzo “Notturno” (Besa Edizioni), Daniela Estrafallaces, che presenterà “Post Mortem. Qualcuno cammina” (Musicaos Editore) e con Antonella Tamiano, con cui si parlerà del suo libro “Come frammenti di stelle”(Elison Publishing).

La rassegna terminerà in bellezza, alle 20.30, con il Juke Box Letterario di Simone Franco, a cura dell’Associazione Ergane (con contributo di € 10,00 con calice di vino o altra bevanda, su prenotazione max 100 posti).

Il mercatino è aperto sabato 14 dicembre dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 e domenica 15 dicembre dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00.

Un’occasione rilevante, nel complesso, per dare slancio al mondo dell’editoria e incentivare lo sviluppo del campo letterario, in un’atmosfera di vera condivisione. Inoltre, accreditandosi all’evento su Facebook o chiamando il seguente numero 327 6956111 è possibile richiedere il buono di €5,00 per l’acquisto dei libri esposti pensato come incentivo alla lettura).

Ingresso libero (tranne per lo speciale Juke Box letterario).