SPORT PUGLIA “SPECIALE UISP”. Tredicesima giornata del campionato di calcio a 11
RISULTATI:
AMATORI SOGLIANO NUOVA FRIGOLE 1 2
NEW AMATORI SOLETO FARMACIA VERGINE GALATINA 2 2
RONDINELLE CALIMERA GIOVENTU’ MERINE 2 2
MAVIMED GALATINA PRO PATRIA LECCE 1 1
TEAM MAGGIORE ARREDA Riposo
QUEENS PUB MONTERONI FC TECHNOLOGY DENTAL LECC 0 2
SPARTAK LECCE BAR TERZO TEMPO LEQUILE 2 5
PIZZERIA LA SCALA AMATORI STERNATIA 4 1
INTEREDIL SAN DONATO THE KING OF GRAPHIC 2 0
CLASSIFICA:
AR TERZO TEMPO LEQUILE 25
TEAM MAGGIORE ARREDA 24
INTEREDIL SAN DONATO 24
MAVIMED GALATINA 23
AMATORI STERNATIA 23
NUOVA FRIGOLE 21
THE KING OF GRAPHIC 20
GIOVENTU’ MERINE 18
AMATORI SOGLIANO 16
TECHNOLOGY DENTAL LECCE 16
QUEENS PUB MONTERONI 14
RONDINELLE CALIMERA 14
FARMACIA VERGINE GALATINA 13
SPARTAK LECCE 12
PRO PATRIA LECCE 9
PIZZERIA LA SCALA 7
NEW AMATORI SOLETO 6 CLASSIFICA MARCATORI:
MATTEO SPEDICATO TEAM MAGGIORE ARREDA 15
ANDREA D’AMBLE’ THE KING OF GRAPHIC 10
FERRARI DIEGO GIOVENTU’ MERINE 10
ALESSIO DE MATTEIS FARMACIA VERGINE GALATINA 10
PEZZUTO EMANUELE GIOVENTU’ MERINE 10
GIANLUCA PERRONE INTEREDIL SAN DONATO 9