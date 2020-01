Il 2020 dell’US Lecce inizia da dove i giallorossi avevano terminato il 2019, ovvero da quel Via del Mare ancora orfano di vittorie in questo campionato. Nell’ultima gara casalinga il Bologna ha portato via dal Salento l’intera posta in palio. Nel posticipo di lunedì Liverani e i suoi cercheranno di far trovare nella calza della Befana 3 punti ai propri tifosi desiderosi di festeggiare la prima vittoria nel proprio stadio. Di mezzo, però, ci sarà l’Udinese di Luca Gotti. Il tecnico dei friuliani sarebbe dovuto essere solo un traghettatore dopo l’esonero di Tudor, ma i fatti hanno dato ragione al lavoro svolto dal tecnico che dopo essere stato dietro le quinte, adesso si ritrova alla guida della squadra dal posto di comando. Eppure nelle prime partite mister Gotti ripeteva ai media quanto la sua posizione sarebbe stata sempre quella del secondo e avrebbe lasciato le luci della ribalta a qualche collega più titolato. Invece, dopo la pausa natalizia, l’Udinese si presenta a Lecce con il tecnico veneto in panchina.

L’atteggiamento tattico dei bianconeri è rimasto quello avuto nella gestione Tudor: 3-5-2 o 5-3-2 a seconda delle fasi di gioco. I friuliani, con Gotti alla guida, si poggiano sull’asse centrale voluto dall’allenatore subentrato nella vittoriosa trasferta di Genoa: De Maio, De Paul e Okaka. Ai lati dei tre perni dei rispettivi reparti, l’Udinese ha, come da tradizione, una squadra fisica fatta di corridori. Le corsie esterne sono occupate rispettivamente a destra da Larsen e a sinistra da Sema. Non fanno della tecnica il loro punto forte, ma la notevole capacità di corsa consente ad entrambi di ribaltare l’azione proponendo cross soprattutto per la testa di Stefano Okaka e per gli inserimenti di Fofana.

Perno dell’intera squadra è quel Rodrigo De Paul, spesso titolare nella nazionale argentina e sempre in procinto di approdare in uno dei top club italiani. L’argentino, grazie ad una dirompente atleticità abbinata a piedi raffinati, riesce a disimpegnarsi egregiamente tanto da mediano quanto da trequartista alle spalle delle due punte. Sicuramente, riuscirne a limitarne il raggio d’azione, potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco per i giallorossi di Liverani. In avanti, accanto al già citato Okaka, agirà Kevin Lasagna che fa della profondità il suo terreno di caccia. Una partita, che come tutte in questo campionato, presenta infinite insidie per il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani, ma abbondantemente alla portata per ottenere l’intera posta in palio.