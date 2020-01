LECCE – Venerdì alle ore 18.30 presso i locali della Libreria Mondadori Bookstore di Via Cavallotti 7/a a Lecce, si terrà la presentazione di “Indelebile”, il romanzo di Giuseppe Calogiuri edito da Musicaos Editore. Dialogherà con l’autore Elisabetta Paladini, giornalista di Telerama. Giuseppe Calogiuri, unico collaboratore pugliese di MilanoNera, prestigioso portale dedicato alla letteratura noir, e recente finalista del premio letterario “Garfagnana in Giallo | Barga Noir”, con la sua raccolta di racconti “Il macellaio” (Musicaos Editore), torna nella sua città, Lecce, per raccontare il suo romanzo e raccontarsi.

Il Libro. Il clima elettorale è entrato nel vivo della competizione e i due avversari, Lino Orefice e Giulio Piccinno, non fanno nulla per mascherare l'importanza che avrà ricoprire la poltrona di sindaco del capoluogo della piccola ma affollata provincia meridionale, che guarda a Roma per estendere l'influenza dei propri affari. Alle porte dei candidati si avvicendano collaboratori, faccendieri, postulanti e amici fidati: un caleidoscopio di tipi umani crudo e veridico, come ci ha abituati la scrittura di Giuseppe Calogiuri. Tuttavia un evento sanguinoso e inatteso sconvolgerà il ritmo della bagarre elettorale. Intrighi, corruzione, appalti, gli eventi saranno materia per giornalisti, inquirenti, giudici e, soprattutto, per Michelangelo Romani. Entrambi gli schieramenti proseguiranno la loro corsa sul piano inclinato delle indagini, dove ciò che appare e ciò che viene nascosto conviveranno, fino alla resa dei conti definitiva.