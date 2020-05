Puglia

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno al mattino su gran parte della regione, locali addensamenti sul Gargano ove non si escludono isolati fenomeni; nubi sparse al pomeriggio, ampie aperture sull’Adriatico. Tempo asciutto in serata prima di un peggioramento con locali piogge in arrivo dal mare.

Molise

Possibilità di piogge sparse nel corso delle ore diurne dapprima sulla costa e successivamente anche sulle zone interne; fenomeni in generale esaurimento in serata.

Basilicata

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nuvolosità in aumento nel pomeriggio con isolati temporali sui settori occidentali. Tempo stabile in serata con cieli sereni su tutta la regione.

