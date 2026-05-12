All’ex Convitto Palmieri il secondo Memorial “Maurizio Meo” un pomeriggio dedicato al tema della diversità tra dialogo, arte e inclusione

LECCE – Sabato 16 maggio, alle ore 17.00, presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce, si terrà il secondo Memorial “Maurizio Meo”, organizzato dalla sezione scout CNGEI di Lecce, sezione scout presente dal 1913 a Lecce con sede in Viale della Repubblica 88.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro, confronto e riflessione sul tema della diversità intesa come valore, arricchimento umano e strumento di inclusione sociale. Un pomeriggio aperto alla cittadinanza, attraverso testimonianze, arte, cultura e spettacolo.

Ad accompagnare l’evento ci sarà la mostra fotografica “Diverso da chi?” di Alessandro Fiore, un percorso visivo che invita il pubblico a interrogarsi sugli stereotipi e sul significato autentico dell’unicità di ogni persona.

Numerosi gli ospiti che interverranno nel corso dell’incontro:

Ablaye Seye, autore del libro “Come promesso a mia nonna”; Danilo Mi e Federica Colì, Danzatori del Cuore protagonisti nel campo della danza e vice campioni nazionali di danza paraolimpica; Gianfranca Saracino di Agedo Lecce; Federica Lupo, coordinatrice di “Sale della Terra – Bar Sociale Alimenta”, che presenterà il progetto e durante il pomeriggio vedremo all’opera i ragazzi di Alimenta impegnati in un piccolo catering.

Sul palco saliranno inoltre Valeria De Vitis con il suo “Gabinetto Letterario”, che proporrà in chiave ironica e leggera spunti di lettura e riflessione sui temi della diversità, e Giuliana Paciolla, speaker e doppiatrice di rilievo nazionale, che parlerà del progetto “Voci Narranti”, primo spazio a Lecce interamente dedicato all’arte della voce

Dopo lo scorso anno in cui la sede del CNGEI ha preso il suo nome, Il Memorial “Maurizio Meo” si conferma così un appuntamento di condivisione e sensibilizzazione, capace di unire esperienze differenti e promuovere una cultura fondata sull’ascolto, sul rispetto e sull’inclusione.