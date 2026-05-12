Dieci anni di ricerca e riscoperta: il Museo Ebraico di Lecce celebra il suo anniversario con una conferenza pubblica

LECCE – Dieci anni di ricerca, valorizzazione e dialogo con il territorio. Il Museo Ebraico di Lecce celebra il suo decimo anniversario con una conferenza pubblica in programma giovedì 14 maggio 2026 alle ore 11:00, presso la sede del Museo, nel cuore del centro storico cittadino.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per ripercorrere un percorso nato dall’intuizione di riscoprire la Giudecca di Lecce e sviluppatosi nel tempo attraverso la trasformazione di un luogo simbolico in un centro culturale riconosciuto, capace di attrarre visitatori, studiosi e scuole provenienti da tutta Italia e dall’estero.

In questi dieci anni il Museo ha costruito un progetto culturale solido, affrontando sfide importanti e consolidando la propria attività grazie alla ricerca scientifica, alla divulgazione e al sostegno di una rete di partner e sostenitori anche internazionali. Un lavoro costante che ha contribuito concretamente alla valorizzazione della presenza ebraica nel Salento, rendendola accessibile a un pubblico ampio e trasversale.

La conferenza sarà l’occasione per approfondire l’evoluzione del Museo nei suoi primi dieci anni di attività, i principali progetti realizzati e le prospettive future di sviluppo. Un momento di confronto aperto volto a rafforzare il ruolo del Museo come spazio di incontro, conoscenza e condivisione, capace di connettere storia, territorio e comunità.

Tra gli interventi in programma, insieme ai rappresentanti istituzionali, quelli del Prof. Fabrizio Lelli, Direttore del Museo Ebraico di Lecce, di Fabrizio Ghio, architetto e membro del comitato scientifico del Museo, di Michelangelo Mazzotta e Francesco De Giorgi, CEO del Museo Ebraico di Lecce.

L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel più ampio impegno del Museo Ebraico di Lecce per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico ebraico e per la promozione di iniziative culturali ad alto impatto sociale e territoriale.