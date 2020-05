“Mozart mi ha insegnato che bisogna prendere le cose sul serio senza mai prendersi sul serio, perché bisogna anche essere leggeri”. Con queste parole un anno e mezzo fa il grande pianista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso chiudeva il suo concerto al Teatro Apollo di Lecce, organizzato dalla CMS – Camerata Musicale Salentina. Chi c’era quel giorno, il 25 novembre 2018, ha avuto il privilegio di vederlo suonare dal vivo per l’ultima volta: sarà solo di qualche mese dopo la decisione del musicista di non suonare più in pubblico (pur continuando a dirigere l’orchestra), per non consentire ai pregiudizi sociali di prendere il sopravvento sulla bellezza eterna e salvifica della musica: “la musica è salvifica perché distrae e astrae”, diceva ancora il grande Ezio Bosso. Non ce l’ha fatta, continuerà a suonare nella nostra memoria, perché la sua musica è e resterà immortale, come immortale resterà il suo potente sorriso.

Malato di SLA dal 2011, un cancro ne ha poi acuito le sofferenze. Ha sempre lottato, insegnandoci che la musica è più forte del dolore: il suo è l’insegnamento della vita che trionfa sulla morte. Quel giorno, a Lecce, terminato il concerto e felice della “standing ovation”, alzó le braccia in segno di vittoria: un altro spettacolo riuscito con incanto e perfezione, quella perfezione frutto del giusto equilibrio tra disciplina e passione, ingredienti che neppure una malattia può strappare via a chi è mosso da un grande amore per la vita.

Proprio col rigore di chi è abituato alla disciplina, prima di iniziare ogni suo concerto ricordava a tutti di mettere da parte il cellulare e di godersi lo spettacolo, perché anche un flash o una notifica sonora di un secondo sono in grado di annientare tutta la magia che si crea attorno alla musica, interrompendo bruscamente la concentrazione del musicista e dell’ascoltatore, e così sfregiando il brano. Oggi, a causa della pandemia del coronavirus, non sappiamo ancora quando ritorneremo ad andare ai concerti, ma quando accadrà, rendiamo onore a questa richiesta del grande maestro: mettiamo il cellulare in tasca e godiamoci lo spettacolo.

Anche le istituzioni partecipano al lutto: parole di cordoglio del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per la scomparsa di Ezio Bosso (il maestro era stato ospite, lo scorso 15 settembre, di un grande appuntamento con il pubblico pugliese organizzato dalla Regione Puglia in Fiera del Levante):

“Ciao Ezio, uomo speciale, artista straordinario, amante della vita, dell’arte e della musica.

Ho avuto la fortuna di conoscerti e di condividere con te momenti straordinari di empatia, di bellezza e di amicizia. In queste ore ricordo con emozione la sala gremita di gente alla Fiera del Levante dove tu parlasti di musica, arte e talento. Con la tua bacchetta hai saputo superare tutti i confini e gli steccati materiali e immateriali. Amavi ripetere che la magia che avete voi musicisti è quella “di stare nel tempo, di dilatare il tempo. Per questo avevi scelto la musica, che consideravi una sorta di carezza inaspettata capace di cambiare in meglio il corso delle cose. Perché è questo quello che fa la musica: dilata il tempo della felicità. La bellezza ci rende felici e il miracolo della musica è il miracolo della bellezza. È questo l’insegnamento più importante che ci lasci in dono: la bellezza ha a che fare con la singolarità straordinaria e irripetibile di ciascun essere umano”.