LECCE – Approvata dalla Giunta comunale la campagna di “green graffiti” per il distanziamento sociale lanciata dalla ditta JUNGLE srl, che realizza marker pavimentali nelle vicinanze di strutture pubbliche strategiche e di grande affluenza, abbinando al tratto che definisce la distanza tra le persone un messaggio di sensibilizzazione con l’invito a scaricare l’app “Immuni”.

Il progetto – a costo zero per l’Amministrazione comunale – prevede l’installazione di segnaletica per il distanziamento sociale in prossimità di n. 10 uffici pubblici. Nel dettaglio, il messaggio della comunicazione prevede una linea di demarcazione per la distanza di sicurezza, un copy emozionale, il logo del comune di Lecce e l’indicazione del sito GreenGraffiti come partner dell’iniziativa.

Gli uffici interessati dalla suddetta campagna sono i seguenti: Polizia di Stato in viale Otranto, Ufficio Immigrazione in viale Oronzo Quarta, Ufficio Anagrafe in viale Aldo Moro, Ufficio Servizi Sociali in viale Pistoia, Inps in viale Marche, Poliambulatorio ex Fazzi in Piazza Bottazzi, Poste italiane in piazza Libertini, Tribunale civile in via Brenta, Dogre in via Petrarca, Ufficio Urbanistica in viale Marche.

I messaggi saranno realizzati con la tecnica dei GreenGraffiti, attraverso l’utilizzo di una miscela di yogurt, gesso e cellulosa nebulizzata grazie a particolari sprayer. Il prodotto utilizzato per la creazione dei graffiti sarà biocompatibile e certificato, senza solventi o composti chimici derivati dal petrolio. I graffiti che saranno impressi non saranno sdrucciolevoli e non arrecheranno danni alla pavimentazione stradale.

“Durante questa emergenza sanitaria – dichiara l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis – abbiamo fatto in modo che fosse sempre indicata la distanza da mantenere negli uffici pubblici per tutelare i cittadini, anche invitandoli all’utilizzo dei dispositivi di prevenzione.

Siamo lieti di accogliere la proposta della ditta Jungle, a costo zero per l’ente, che ci permette di segnalare in maniera creativa la distanza da mantenere per il bene e la sicurezza di tutti”.