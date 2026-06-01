Mattarella nomina Dario Stefàno Commendatore, Assoenologi lo premia per l’enoturismo: doppio riconoscimento

LECCE – Una doppia consacrazione nel giro di pochi giorni per Dario Stefàno. Il senatore salentino e già assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia riceverà domani, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la formula del Motu Proprio. A questo prestigioso riconoscimento istituzionale si aggiunge quello ricevuto nei giorni scorsi al 79° Congresso Nazionale di Assoenologi, che ha voluto premiare il suo contributo decisivo alla nascita e allo sviluppo dell’enoturismo in Italia.

Salentino di Otranto, già Cavaliere della Repubblica dal 1993, Stefàno ha costruito il proprio percorso tra attività istituzionale, ricerca, insegnamento e promozione dei territori. Senatore della Repubblica per due legislature, è considerato uno dei principali artefici delle politiche che hanno portato al riconoscimento normativo dell’enoturismo e dell’oleoturismo, due comparti oggi strategici per la valorizzazione delle produzioni di qualità, delle aree rurali e delle economie locali. Alla carriera politica ha affiancato incarichi manageriali, attività accademica e pubblicazioni dedicate al turismo del vino e allo sviluppo territoriale. Attualmente insegna Tourism Management alla LUMSA di Roma ed Enoturismo alla Luiss Business School.

Nel messaggio diffuso dopo la notizia dell’onorificenza, Stefàno ha espresso tutta la propria emozione: “Accolgo con profonda emozione e sincera gratitudine l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitami dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la formula del Motu Proprio. Ricevere un riconoscimento così alto rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità. Lo considero non come un traguardo personale, ma come il riconoscimento di un percorso di impegno, lavoro, passione civile e servizio condiviso con tante persone”. Un pensiero rivolto anche alla famiglia e ai genitori, ai quali attribuisce i valori che hanno guidato il suo percorso, e ai figli, ai quali dedica idealmente il riconoscimento.

La seconda attestazione di stima è arrivata da Assoenologi durante il congresso nazionale ospitato al Teatro Accademia di Conegliano Veneto. L’associazione ha assegnato a Stefàno un riconoscimento speciale per “la visione e la determinazione di promuovere la prima normativa organica sull’enoturismo in Italia, contribuendo in modo decisivo al riconoscimento istituzionale di un settore strategico per la valorizzazione del vino, dei territori e della cultura rurale italiana”.

Il premio è stato consegnato nell’ambito di un congresso dedicato al tema “La scuola del vino. Mercati, giovani e nuove sfide enologiche”, che ha riservato ampio spazio proprio all’enoturismo, ormai considerato uno dei principali strumenti di promozione dei territori vitivinicoli italiani. Nel ringraziare Assoenologi, Stefàno ha ricordato il valore culturale e sociale del settore: “L’enoturismo non riguarda soltanto l’accoglienza in cantina: è uno strumento attraverso cui i territori possono raccontare sé stessi, la propria cultura, il paesaggio, il lavoro agricolo, le tradizioni e le comunità che li abitano. Quando abbiamo iniziato a lavorare alla prima normativa nazionale, l’obiettivo era proprio questo: riconoscere istituzionalmente un modello di sviluppo capace di creare valore economico, culturale e sociale. Oggi vedere quanto questo settore sia cresciuto conferma la bontà di quella visione e la necessità di continuare a investire nella relazione tra vino, territori e qualità dell’esperienza. Ma abbiamo appena iniziato e c’è ancora tanta strada da percorrere”.

La nomina a Commendatore e il premio di Assoenologi arrivano così a suggellare un percorso che ha lasciato un segno concreto nel mondo delle politiche agricole, del turismo e della valorizzazione delle identità territoriali, trasformando l’enoturismo da intuizione legislativa a leva di sviluppo riconosciuta in tutta Italia.